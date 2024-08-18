前兄弟象「衣Sir」衣思訓當評審！全國總統盃健美健身錦標賽落幕

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▲前兄弟象防護員「衣Sir」衣思訓擔任健身健美評審，讓不少球迷十分驚訝。（圖／衣思訓提供）

▲健身器材Body Dynamic 德旺健身器材也提供賽事相關支援，未來期待健身健美賽事可以持續受到關注。

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臺北體育館舉行，共吸引約400位選手以上到場共襄盛舉，2013年年尾，兄弟象走入歷史，改由中信兄弟接手，不過走過中職最動盪，最不安的時代，有一段時間，大家也都看到他在台中進行房地產等相關銷售，而近期他則重回體育圈，擔任健身健美評審，並在這次今年到蒙古參加亞洲盃比賽，這次健身隊拿了2金1銀2銅，也跟世界總會會長簽訂2025年台灣的環球先生國際賽事，這是1969年阿諾所創立的比賽，希望在奧運完後，再度帶起台灣的健身健美熱潮。女子形體 : 張舒婷男子健美 : 張家榮男子健身模特兒 : 王言庭古典形體 : 何宇庭女子比基尼 : 羅佳怡男子形體 : 許騰仁此外，此次賽事主要贊助商「紅牛聰勁」近年大力贊助健身比賽和選手並積極關注各項運動賽事，協助賽事加深民眾對健身運動的觀念，而相關健身器材Body Dynamic 德旺健身器材也提供賽事相關支援，未來期待健身健美賽事可以持續受到關注。