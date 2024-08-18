前兄弟象「衣Sir」衣思訓當評審！全國總統盃健美健身錦標賽落幕

113年紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨2024年國家選手選拔賽17日在臺北體育館舉行，共吸引約400位選手以上到場共襄盛舉，由於這次比賽將選出國手，在今年10月前往西班牙參加好來塢巨星Arnold Schwarzenegger所主辦的阿諾盃健美賽事，因此不少民眾都報名參加。主辦單位中華民國健美健身協會理事長表示，此項比賽共分成 11 組，除了男子各量級的形體組，另有女子比基尼組，還有「非二元性別」組別，不論男女秀出堅實的肌肉及線條，搭配各種展示動作，更表現出不同美感。此外，前兄弟象防護員「衣Sir」衣思訓也到場擔任評審，讓不少球迷十分驚訝。
從球場上退休 衣思訓華麗轉身
2013年年尾，兄弟象走入歷史，改由中信兄弟接手，衣思訓這位在象隊待了18年的防護員兼翻譯，卻接獲解聘通知，他當初也不知道原因，也十分難過。
不過走過中職最動盪，最不安的時代，衣思訓也有很多秘密跟歷史希望讓大家知道，因此他也在多年前出書，把自己待在兄弟18年的時光分享給大家知道。
有一段時間，大家也都看到他在台中進行房地產等相關銷售，而近期他則重回體育圈，擔任健身健美評審，並在這次113年紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨2024年國家選手選拔賽出場，讓不少球迷很驚訝。
而衣思訓除了體態健美外，還跟著健身健美國家隊到國外參加比賽，成為少數在棒球、健身健美都穿上國家隊制服的人員。
中華民國健美健身協會理事長會長許安進表示，今年到蒙古參加亞洲盃比賽，這次健身隊拿了2金1銀2銅，也跟世界總會會長簽訂2025年台灣的環球先生國際賽事，這是1969年阿諾所創立的比賽，希望在奧運完後，再度帶起台灣的健身健美熱潮。
總統盃各級總冠軍為：
女子形體 : 張舒婷
男子健美 : 張家榮
男子健身模特兒 : 王言庭
古典形體 : 何宇庭
女子比基尼 : 羅佳怡
男子形體 : 許騰仁
此外，此次賽事主要贊助商「紅牛聰勁」近年大力贊助健身比賽和選手並積極關注各項運動賽事，協助賽事加深民眾對健身運動的觀念，而相關健身器材Body Dynamic 德旺健身器材也提供賽事相關支援，未來期待健身健美賽事可以持續受到關注。
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2013年年尾，兄弟象走入歷史，改由中信兄弟接手，衣思訓這位在象隊待了18年的防護員兼翻譯，卻接獲解聘通知，他當初也不知道原因，也十分難過。
不過走過中職最動盪，最不安的時代，衣思訓也有很多秘密跟歷史希望讓大家知道，因此他也在多年前出書，把自己待在兄弟18年的時光分享給大家知道。
有一段時間，大家也都看到他在台中進行房地產等相關銷售，而近期他則重回體育圈，擔任健身健美評審，並在這次113年紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨2024年國家選手選拔賽出場，讓不少球迷很驚訝。
而衣思訓除了體態健美外，還跟著健身健美國家隊到國外參加比賽，成為少數在棒球、健身健美都穿上國家隊制服的人員。
中華民國健美健身協會理事長會長許安進表示，今年到蒙古參加亞洲盃比賽，這次健身隊拿了2金1銀2銅，也跟世界總會會長簽訂2025年台灣的環球先生國際賽事，這是1969年阿諾所創立的比賽，希望在奧運完後，再度帶起台灣的健身健美熱潮。
總統盃各級總冠軍為：
女子形體 : 張舒婷
男子健美 : 張家榮
男子健身模特兒 : 王言庭
古典形體 : 何宇庭
女子比基尼 : 羅佳怡
男子形體 : 許騰仁
此外，此次賽事主要贊助商「紅牛聰勁」近年大力贊助健身比賽和選手並積極關注各項運動賽事，協助賽事加深民眾對健身運動的觀念，而相關健身器材Body Dynamic 德旺健身器材也提供賽事相關支援，未來期待健身健美賽事可以持續受到關注。