台鐵加速搶修花蓮和仁=崇德段　小清水溪橋改「單跨鋼桁架橋」

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▲花蓮和仁至崇德段單線通車，台鐵估年底搶通。（圖／台鐵）

7月下旬凱米颱風帶來旁大雨勢，重創台鐵東部幹線，小清水溪橋西正線遭土石流沖毀，目前和仁至崇德間以東正線雙向行車，預估年底才能完成搶修，為加速通車，台鐵公司將原雙跨原預力混凝土I型梁的小清水溪橋橋墩，改為單跨鋼桁架橋。台鐵公司表示，復原工作小組放棄重現已被沖毀的橋墩，重新設計並改用強度高、重量輕的鋼桁架橋，提升軔性更增安全度；而新橋體跨度40公尺，符合KS-18列車活載，各工項包括增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在現場及蘇澳工廠同時進行。台鐵董事長杜微表示，更新設計可免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並可將梁底抬高85公分，相關止震塊及剪力鋼棒會重新設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊，且其他復原工作正同步進行，預計8月底前可完成台鐵轄屬區段（橋旁100公尺）溪流清淤疏濬。