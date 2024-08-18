憶便當會倡敬老卡用途遭拒　游淑慧質疑柯P：京華城容積卻能處理

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政治評論員李正皓日前爆料，稱京華城改建案源於2020年一場秘密會議，時任台北市長柯文哲反駁稱是議員便當會，8年來行之有年。而國民黨議員游淑慧今（18）日表示，自己2019年曾在便當會表達表達希望研議開放敬老卡更多用途，尤其讓長者用在掛號費支付，記得當時柯文哲是拒絕的，質疑市政議題把關嚴，「財團容積做到底？」過去前市長郝龍斌就有議員陳情京華城案，但郝龍斌不敢做的事，「柯文哲都做了。」柯文哲駁斥名嘴爆料的秘密會議，稱是議員應曉薇的便當會，並稱在市長任內8年來行之有年，一年兩次。對此游淑慧表示，為此自己特別去調了過去與柯文哲便當會紀錄，2019年便當會表達希望研議開放敬老卡更多用途，尤其讓長者用在掛號費支付，記得當時柯文哲是拒絕的，她質疑市政議題把關嚴，「財團容積做到底？」游淑慧說，柯文哲和議員便當會前，市府官員都會先來和議員詢問討論的議題，然後讓市長和相關局處事先準備資料和態度，所以柯事先就知道要討論京華城的議題，也非常清楚訴訟背景和都發局不願意處理的態度，卻還是決定處理，這背後不太可能只是賣議員面子。游淑慧指出，過去前市長郝龍斌就有議員陳情京華城案，但郝龍斌不敢做的事，「柯文哲都做了。」若大給財團容積，也算是一種魄力的話，那這件事，承認柯文哲比較有guts，所以重點不在誰陳情，「要不要做都存乎於柯的決斷。」