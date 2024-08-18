George太秀了！百分大戰100：48血虐中國街球王　為姚基金賽暖身

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新賽季轉戰費城76人隊的NBA球星Paul George，近日受中國之邀，參加「星街戰環太平洋制霸賽」活動。George與網紅球員、中國街球王陳澤文展開一對一的「百分大戰」，開局George就以21：0遙遙領先，上半場51：6完全碾壓陳澤文，最終George就以100：48大勝對手，也為之後的姚基金慈善籃球賽暖身。George在8月16日飛抵中國上海，開啟他的中國行活動，他將於20日晚上率領國際籃球明星隊參加姚基金慈善賽，與James Harden、Kyle Kuzma與Jimmy Butler等球星組隊，對決郭艾倫、韓德君率領的中國籃球明星隊。在姚基金之前，George先與網紅球員陳澤文打了一場百分大賽，George一身休閒裝扮，開局就連中7球、連得21分，取得21：0領先優勢，其中命中3記四分球，還完成一次3分扣籃。上半場比賽結束，George以51：6碾壓陳澤文，展現出NBA球星與素人球員之間的巨大差距。下半場George在確定勝局情況下，展現各種花式動作，故意放水讓陳澤文能夠輕鬆得分，而且還要求陳澤文加強防守，最後George以一記4分球結束比賽，終場George以100：48輕鬆勝出。George在今年休賽季轉投費城76人，並簽下一份為期4年、價值2.12億美元合約。上個賽季George效力洛杉磯快艇期間，場均繳出22.6分、5.2籃板和3.5次助攻，三分球命中率達到41.3%。生涯9度入選全明星的George，被寄望成為費城的第3得分點，幫助76人在競爭激烈的東區脫穎而出。外界普遍認為這可能是Paul George職業生涯的最後一份合約，屆時他將年滿38歲，或許已接近生涯尾聲。然而，George在自己的播客節目上表示：「即使這份合約結束後，我仍然希望繼續穿著76人的球衣。球團相信我能打到40多歲，這顯示了他們對我的信任。有了這種信任，我也相信自己能夠長期保持高水準的表現。」