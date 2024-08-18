奧運敗給麟洋配奪銀！「梁王教練」真心話全說了：難怪王昶一直笑

鶯歌的女兒！林郁婷回家鄉受熱烈歡迎　感謝JK羅琳讓大家認識拳擊

記者吳政紘/綜合報導

▲巴黎奧運台灣拳后林郁婷奪金，回到家鄉受熱列歡迎。（圖／總統府提供）
▲巴黎奧運台灣拳后林郁婷奪金，回到家鄉受熱列歡迎。（圖／總統府提供）
「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運勇奪台灣史上首面女子拳擊57公斤級金牌，克服性別爭議霸凌，完成拳擊金牌大滿貫里程碑。新北市鶯歌區公所今（18）日舉辦「鶯歌遊行歡慶活動」，林郁婷也回到家鄉慶祝，她表示，今天回到家鄉感到相當開心，因為拳擊讓大家凝聚在一起，也感謝那位朋友（JK羅琳）讓大家認識她。林郁婷是台灣奧運史上第一面拳擊金牌，而他不畏外界影響，勇敢奪金，也讓人感動。

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林郁婷感謝「那位朋友」　感謝「郁守」

「台灣拳后」林郁婷成功為台灣奪下首座奧運金牌，她今天回到家鄉鶯歌，接受家鄉民眾熱烈喝采。林郁婷感動說，今天回到家鄉感到相當開心，因為拳擊讓大家凝聚在一起，大家也認識拳擊，她覺得這是非常驕傲的事情，也感謝那位J...（JK羅琳）朋友。

這屆奧運JK羅琳在網路上不斷放話抹黑，希望外界攻擊林郁婷跟阿爾及利亞女拳手Imane Khelif，但終究無法影響她們，紛紛奪下金牌，Khelif還揚言要告她。

林郁婷參加巴黎奧運，而她的粉絲也自稱「郁守」，並多次拿結婚證書、戒指等要林郁婷簽名。林郁婷表示，寵粉無極限，她覺得還蠻有趣的，畢竟她出門比賽背包掛最多就是御守，想將好運帶到比賽場上。

林郁婷說：「我的大頭貼也很久沒換了，自己也有選擇障礙，想說是不是請「郁守」們幫我選擇大頭貼。」

林郁婷跟教練曾自強，從鶯歌國中開始打到世界殿堂，兩人感情不言而喻，而曾自強也以「魔法」拳擊，破除外界疑慮，他也感謝相關民眾支持，林郁婷才能夠有今天的成績。

▲奧運英雄遊行，以總統府作為起點，直到台北車站前的忠孝西路，沿途擠滿人潮，更有大批民眾為了隨行車隊走到終點，在路上一路狂奔。（圖／記者李政龍攝）
▲奧運英雄遊行，以總統府作為起點，直到台北車站前的忠孝西路，沿途擠滿人潮，更有大批民眾為了隨行車隊走到終點，在路上一路狂奔。（圖／記者李政龍攝）

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