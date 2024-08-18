鶯歌的女兒！林郁婷回家鄉受熱烈歡迎　感謝JK羅琳讓大家認識拳擊

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▲奧運英雄遊行，以總統府作為起點，直到台北車站前的忠孝西路，沿途擠滿人潮，更有大批民眾為了隨行車隊走到終點，在路上一路狂奔。（圖／記者李政龍攝）

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運勇奪台灣史上首面女子拳擊57公斤級金牌，克服性別爭議霸凌，完成拳擊金牌大滿貫里程碑。新北市鶯歌區公所今（18）日舉辦「鶯歌遊行歡慶活動」，林郁婷也回到家鄉慶祝，「台灣拳后」林郁婷成功為台灣奪下首座奧運金牌，她今天回到家鄉鶯歌，接受家鄉民眾熱烈喝采。林郁婷參加巴黎奧運，林郁婷說：「我的大頭貼也很久沒換了，自己也有選擇障礙，想說是不是請「郁守」們幫我選擇大頭貼。」林郁婷跟教練曾自強，從鶯歌國中開始打到世界殿堂，兩人感情不言而喻，