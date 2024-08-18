旅宿大缺工！交通部延長新聘人力補助　業者「留才久用」還有獎金

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國內缺工缺才，為補足旅宿業人力缺口，觀光署祭雇用新進房務、清潔人員補貼每月每人5000元，近日宣布延長至9月30日到職皆可申請，而業者補貼也延長至明年11月30日，交通部長李孟諺也進一步表示「若留才久用」還會有獎金。為鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員，觀光署去年4月祭出薪資補貼方案，近日公告「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」修正案，業者凡於去年4月1日到今年3月31日期間，新增聘僱房務、清潔服務人員，北部（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資3.3萬元以上，其他地區3.1萬元以上且任職滿6個月以上，補助旅宿業者每名每月5000元，最長12個月。觀光署將補助申請期間及新增聘僱的房務及清潔服務人員到職期間，延長至明年11月30日；新聘人員到職期間延長至今年9月30日。交通部長李孟諺表示，此方案目前已協助2、3千人，也同步提醒業者，如果能夠「留才久用」還會有獎金，而勞動部開放僑外生實習，在其畢業後也可留任在台灣旅宿業工作。