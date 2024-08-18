南部辦桌吃完甜點沒人會走！流水席「靈魂菜色」最後上：打包專用

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▲有老饕認為，流水席的靈魂菜色，是最後一道才上的「古早味炸雞」，是主家用心良苦，怕賓客沒吃飽提供給打包的菜色。（示意圖／爆廢公社）

近年來婚禮越辦越精緻，但也出現一票老饕開始懷念起小時候在路邊吃流水席辦桌的時光，近期就有網友分享，以前流水席菜色上到甜點吃完之後，仍沒有人會立刻離開現場，因為「靈魂菜色」最後才現身，許多人都會急忙打包，這道菜就是「古早味炸雞」。一位民眾在臉書「爆廢公社」上發文分享，昨天參加了一場在南部超級傳統的流水席，上完水果、冰品之後，，因為都還在等待著最後一道，也就是「炸雞腿、炸雞翅」，讓她忍不住驚呼「整個喚起回憶」。許多網友看完照片後，童年回憶也逐漸被喚起，留言大讚「以前最期待的最後的一道炸雞」、「這道菜是主家特別吩咐總鋪師多用的，」、「，主家很有心都會送上這道」、「一般是10道菜，我家特地多2道給人打包的，一個是炸雞，另一個是整桶冰淇淋」、「這真的是小時候的回憶，以前沒麥當勞跟肯德基可吃，流水席對我們來說是最奢侈的美食了」。還有一些過來人分享了獨特的經歷，有主人家將最後一道菜色改為，同樣是讓賓客打包回家。另外像是等，也都是在流水席中常見的最後一道「靈魂菜色」，