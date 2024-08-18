聲援桃園觀音居民「反SRF發電廠」　李彥秀揭後果：恐大走巧門

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市民日前為了抗議經濟部讓SRF（固體再生燃料）在桃園科技園區設廠，北上到總統府、經濟部前抗議。對此，國民黨立委李彥秀今（18）日也跟進聲援，直言如果這個「以發電之名，行燃燒事業廢棄物之實」的作法可以大走巧門，那未來22縣市是否都可以比照辦理？要中央政府不應該忽視桃園觀音居民的聲音。桃園市府3月以經濟部收回對於三家SRF焚化爐發電廠的推薦函為由， 廢除三家廠商的桃園科學園區入園許可，未料，業者向經濟部訴願後，經濟部逕自撤銷市府廢除入園處分，讓SRF業者死灰復燃，日前有上千位觀音、新屋在地鄉親北上前往總統府、經濟部抗議。對此，李彥秀直指，本月七日上千名桃園觀音居民北上總統府向賴清德總統陳情，高喊「SRF滾出觀音」，桃園市長張善政八日發函撤銷三家SRF發電廠的進駐案。SRF是將特定廢棄物，經過分類、破碎，再壓製成燃料，用於燃燒發電。當時經濟部以專案會議「橫柴入灶」讓SRF廠強行進入桃科，完全不符合桃科相關規定。李彥秀續指，另一方面，以燃燒固定回收燃料發電的方式，由於燃燒的東西種類多，污染源控管是地方居民最大的擔心。三家SRF廠更有「狸貓換太子」的嫌疑，假借「發電之名」，規避「事業廢棄物焚化爐環評與空汙」的疑慮。今天不僅是桃園的問題，如果這個「以發電之名，行燃燒事業廢棄物之實」的作法可以大走巧門，那未來22縣市是否都可以比照辦理？李彥秀認為，中央政府不應該忽視桃園觀音居民的聲音，面對賴總統淨零排放的宣示，持續增加各種不同以增加碳排的發電廠，不但是打臉賴總統，更是與國際趨勢背道而馳。守護桃園人的健康，就是守護明天自己的健康。