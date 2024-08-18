人間微光／曾在東京淺草拉人力車的台灣女生

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▲王南評到日本念大學、工作，曾在淺草拉過1年多的人力車，是當時淺草唯一一個外國人車伕。（圖／記者鄭宏斌攝）

▲王南評（左）在淺草拉人力車的期間，媽媽到日本找她，兩人留下開心的合照。（圖／王南評提供）

▲王南評喜歡運動、重訓以及戶外活動，也參加過多場斯巴達障礙賽，拿下台灣女子總排名第二的佳績。（圖／王南評提供）

高中畢業升大學的時候，我考上法律系，念了1年，發現沒興趣，念不下去，當時我很迷惘，好像找不到什麼想做的事。我對語言有興趣，我媽媽是念日文系的，小時候對她會講日語有一點崇拜，所以考慮轉學去日文系，但媽媽覺得語言只是個工具，就叫我直接去日本念大學。我那時候心情滿絕望的，於是去日本從零開始，全部重新來過。到了日本先念語言學校，目標是1年內考上國立大學，很幸運遇到好老師，我自己也很拚，而且發現日文是我念得來也喜歡的東西，第一次有這樣的成就感。後來很順利，1年內考上神戶大學國際文化學系。我日文說得不錯，但在日本人的群體裡，還是有格格不入的感覺，因為他們的一致性很高，不太懂得怎麼跟不一樣的人相處。在大學裡我加入排球校隊，他們對我很好，大家一起打球比賽，但我總覺得自己是個外人，而且又要打球又要兼顧學業，經常覺得好累、睡不飽。我還因為打球受傷，膝蓋開刀，養傷期間是我最低潮的時候。剛到日本生活的前幾年，壓力很大。我曾經瞞著媽媽偷跑回台灣，住在朋友家，見見以前的同學，喝爆珍珠奶茶，吃吃肉燥飯、乾麵，過了一個週末又飛回日本。到現在，我媽還不知道這件事情。每當快撐不下去的時候，我就會回想我在日語學校的那1年，學了五十音、動詞變化，考上大學，一步步慢慢走過來，回頭一看，已經走了那麼遠，就會發現自己其實還走得下去。念完大學，我留在日本工作，進了一間半導體相關的化工公司，是綜合職。日本公司的員工有分一般職和綜合職，綜合職就是你做的事情不一定，可能在這個部門做了2、3年，就被調到其他部門歷練。原本面試時，我談的是海外業務的工作，對方也答應，但後來被分派到會計部門，我其實很討厭商科，對數字沒興趣，覺得自己很像機器人，每天都在做一樣的例行作業。做了幾個月，我決定重新求職。我列了3個找新工作的要素，第一是善用語言，我會中文、日語和英語；第二我希望訓練表達能力，自己能做一些決定和行動；第三，不想一直被關在辦公室裡面。在日本重新求職要花很多時間，為了收入，我需要一邊打工一邊面試，既然要打工，我不想做一般人都在做的餐飲業、服務業，我又喜歡運動，就在想有沒有可以結合的東西，山屋、人力車都有考慮過。拉人力車滿酷的，我以前其實沒有搭過，只有一次，我跟媽媽旅行時經過，因為我喜歡運動和重訓，她開玩笑說我還滿適合去拉車，那時候只是笑笑，沒想太多。後來我跟媽媽講電話，隨口說一句「不然我去拉人力車怎麼樣？」沒想到，媽媽說「好啊，有什麼不可以？」我發現，原來媽媽不介意我去做那種工作，既然媽媽都不在意我沒有進大公司、沒有亮眼表現，我又何必在意社會怎麼看我？我第一次放下被社會框架綁住的感覺，就去人力車公司投履歷，面試通過，在淺草當了唯一一個外國人車伕。要當正式車伕，有很長的一段研修時間，熟讀當地歷史與美食、練習拉車和應對進退等等，還有一個制度叫「忍者」，前面是車伕在拉客人，我們偷偷跟在後面，看前輩如何介紹景點、接待客人和掌握時間，當然會先跟客人講清楚，後面有一個研修生，不是跟蹤狂。然後公司會安排考試，研修不難，但考試很難。我是第34次的時候考過的，在女生算是中間偏快，要考多久因人而異，快的有十幾次就考過的，慢的也有人破百，可能快1年都還沒考過，也大有人在。女車伕在淺草不多，我沒有正式統計，應該有10分之1，我進的公司有3分之1是女生，比例滿高的。你在淺草路上很少看到女車伕，是因為車伕大部分都是大學生打工，每個人排班天數不多，而且畢業後很少人把車伕當正職，可是會有男生當正職，可以每天上班，才會整體看起來男生居多。車伕的工時是6小時，公司只提供6小時時薪，早上10點到下午4點，通常我們9點之前就會抵達公司開始準備。4點過後，要留下來繼續拉客也可以，只是沒有時薪，但如果有拉到客人，業績獎金也會提升。週末大家會留比較晚，到晚上還有客人，平日只做6、7個小時就撤退。薪資結構除了時薪，還有每日業績獎金，每個月也會有達標獎金，所以是時薪加日獎金、月獎金。我自己1個月上班大概12到15天，生意還不錯的那陣子，我12天賺了快19萬元日幣，在女生算是中上的業績。我有認識的朋友更誇張，1個月只休息2、3天，幾乎每天都排班，月薪大概6、70萬日幣。我2022年1月開始拉車，一直做到隔年4月。前半段是疫情期間，只有日本客人，後半段開始有了外國觀光客，台灣人和講英語的歐美遊客，就是我的客群。路邊拉客真的很難，最短的行程10分鐘，2個人一起搭要日幣5千元，並不便宜，我們又穿著特別的服裝，問你要不要搭車，觀光客可能會有一種遇到詐騙的感覺，我想如果是我，一定也不會停下來。所以我們通常都不會直接問要不要搭車，而是先介紹哪裡有美食、風景，想辦法讓他停下腳步。畢竟日語不是我的母語，雖然我說得流利，但是日本人說笑話的部分，我很難模仿。有些大學生男車伕很會開玩笑搭訕女遊客，她們覺得他很有趣，就會搭他的車，而我對開玩笑就比較不在行，還沒有開放外國遊客之前，拉不到什麼日本客人，就會滿挫折的。特別是夏天超熱、冬天超冷，天氣對體力也是一大考驗。拉車開心的時刻很多。當客人搭上車，一出發，他們感覺到速度好快、風好涼，還可以用比較高的視角來看街道，他們很開心，我也會很開心。另外我們研修的時候會訓練拍照，我會幫客人拍網美照，他們都會很滿意，看到客人的笑容，我就有繼續下去的動力。有時遇到聊天合得來的客人，就會聊得很high，他們覺得我提供的文史知識很豐富，讓他們不虛此行，甚至有人還跟我說，這是他經歷過最棒的一個旅程。不過難免會遇到比較合不來的客人，有一些尷尬沈默的瞬間，我們有規定，絕對不能沈默，要一直講話，我就會盡量丟一些問題，或是自己講自己笑。除了觀光客會搭車，日本人也有一些常客，有些阿伯或大姊把搭人力車當興趣，常常來搭，他們只是想要坐在車上跟你聊聊天，享受有人陪伴的感覺。有些大叔會搭女生的車，去和菓子店，然後買一大堆餅乾請我們吃。還有一個比較特別的大叔常客，會一直講風俗店的事，甚至是18禁的內容，我曾經拉過他一次，因為我的日語能力還沒有到18禁的程度，其他女生車伕可能會感覺被性騷擾，但我完全聽不懂，反而沒有感覺。在淺草拉車1年多，2023年決定回台灣。因為人力車是一個滿重複的工作，在同樣的景點來回循環，我還是比較喜歡做有挑戰性的事，能像爬樓梯一步一步往上走。另外人力車只是打工，工作簽證到期之後比較難更新。而且在日本待得差不多了，想換個環境，就回來陪媽媽，目前在台灣擔任自由接案的中日口譯員。我是個不安於現狀的人，也是個獨立、喜歡挑戰的人。高中畢業時，我就和另一個朋友騎腳踏車環島，在日本，我喜歡獨自旅行，也常常一個人參加馬拉松路跑，我曾一個人騎腳踏車環過沖繩，也環過琵琶湖。大學畢業後我接觸混合健身（CrossFit），也開始參加斯巴達障礙賽（Spartan Race），到現在已經參加了十幾場斯巴達，拿過總排名第二。高中畢業後，發現自己不太喜歡跟別人走一樣的路，當時在台灣其實很迷惘，好像沒有出路，每天早上醒來都覺得，啊，天又亮了，今天怎麼辦？後來去了日本，嘗試不一樣的東西，覺得好像OK，又再去做不一樣的事，也沒問題，在這個反覆嘗試的過程中，才慢慢建立自信。一開始我想跟大家一樣，卻迷失自己，格格不入，後來才明白，我跟別人不一樣也沒關係，還是活得很好，當我發現這件事情的瞬間，那是一個滿大的成長，和信心的來源。