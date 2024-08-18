墨西哥男飄抵釣魚台　向日海保廳「揮手求救」：想划獨木舟到台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本海上保安廳的巡邏船16日在進行巡邏時，於釣魚台附近發現一名尋求救援的墨西哥男子，使用直升機將他救出之後送醫。相關人士透露，該名墨西哥男子聲稱，想要「划獨木舟（canoe）前往台灣。」根據《產經新聞》等日媒報導，日本海上保安廳管轄沖繩、釣魚台周邊海域的第11管區海上保安本部表示，16日下午2時38分左右，海保廳巡邏艇在巡邏過程中，於釣魚台（釣魚台列嶼中的最大島）的東岸發現一名墨西哥籍男子，由於該名男子揮手求助，海保廳便使用直升機進行救援，並將他送往石垣市內的醫院。有相關單位推測，該名男子的獨木舟可能是漂流到釣魚台，因此海上保安廳以急難救助案件處理。不過，該名男子似乎在未經正規出國手續的情況下出國，因此第11管區海上保安本部正以「事件」和「事故」兩個方向進行調查。全日本新聞網（ANNnews）報導，據悉該名男子沒有任何政治意圖。有消息指出，與那國島有名墨西哥男子失聯，疑似與這名出現在釣魚台的男子是同一人。據相關人士透露，該名男子可能是從日本最西端的與那國島出發，由於數日之前，有消息稱與那國島有一艘獨木舟不見了，但目前尚未確認這之間是否有關聯。沖繩縣外務課警方接受《產經新聞》採訪時表示，未接獲失竊的相關報告。