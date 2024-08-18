Jaylen Brown沒入選美國男籃合理？「魯長老」：聯盟似存在陰謀論

2024巴黎奧運日前圓滿落幕，男子籃球賽事沒有意外，最終由美國隊在金牌戰上以98：87擊敗法國，成功搶下金牌之餘，也締造隊史在奧運會上的5連霸霸業。而今年的NBA總冠軍賽FMVP得主Jaylen Brown，卻沒能入選美國男籃12人名單，不但球迷替他抱屈，就連Brown本人也同感訝異。稍早前NBA球員「魯長老」Lou Williams則表示，如今聯盟當中似乎對塞爾提克Jayson Tatum、Jaylen Brown這2名球星存在「陰謀論」。
Brown沒入選美國隊合理？ 魯長老提出自身看法
前NBA球星Lou Williams稍早在自己的Podcast節目上（The Underground Lounge），發表了對於塞爾提克球星Jayson Tatum和Jaylen Brown的看法，他指出聯盟如今似乎存在著，針對塞爾提克和這2名球星的某種陰謀論。
稱聯盟似乎在塑造 同球隊2巨星相爭的局面
Lou Williams說到：「你們覺得對於Tatum和Brown如今會不會有一種陰謀論？因為我真的很想試著清楚自己的腦袋，比如Brown沒有入選美國隊，在我看來好像是聯盟在塑造一種，同一支球隊當中2名巨星相爭的局面。」
「聯盟過去從來沒有這樣對待過巨星的紀錄，我自己也從來沒見過這樣子的情況，更別說Tatum在奧運賽場上，出賽機會也這麼受限。」Williams如此說到。
而本屆巴黎奧運沒太多機會表現的Jayson Tatum，日前也被問到4年後是否有意再披國家隊戰袍出征，Tatum則是還沒有給出明確答案，他說：「這是一次很艱難的經歷，但我不會因此意氣用事。如果你們現在問我2028奧運打不打，我只能跟你們說那是4年以後的事了，我還得考慮一下，我不會根據這次經驗或我個人的感受，去做出任何決定。」
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前NBA球星Lou Williams稍早在自己的Podcast節目上（The Underground Lounge），發表了對於塞爾提克球星Jayson Tatum和Jaylen Brown的看法，他指出聯盟如今似乎存在著，針對塞爾提克和這2名球星的某種陰謀論。
稱聯盟似乎在塑造 同球隊2巨星相爭的局面
Lou Williams說到：「你們覺得對於Tatum和Brown如今會不會有一種陰謀論？因為我真的很想試著清楚自己的腦袋，比如Brown沒有入選美國隊，在我看來好像是聯盟在塑造一種，同一支球隊當中2名巨星相爭的局面。」
「聯盟過去從來沒有這樣對待過巨星的紀錄，我自己也從來沒見過這樣子的情況，更別說Tatum在奧運賽場上，出賽機會也這麼受限。」Williams如此說到。
而本屆巴黎奧運沒太多機會表現的Jayson Tatum，日前也被問到4年後是否有意再披國家隊戰袍出征，Tatum則是還沒有給出明確答案，他說：「這是一次很艱難的經歷，但我不會因此意氣用事。如果你們現在問我2028奧運打不打，我只能跟你們說那是4年以後的事了，我還得考慮一下，我不會根據這次經驗或我個人的感受，去做出任何決定。」