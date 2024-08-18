Jaylen Brown沒入選美國男籃合理？「魯長老」：聯盟似存在陰謀論

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2024巴黎奧運日前圓滿落幕，男子籃球賽事沒有意外，最終由美國隊在金牌戰上以98：87擊敗法國，成功搶下金牌之餘，也締造隊史在奧運會上的5連霸霸業。前NBA球星Lou Williams稍早在自己的Podcast節目上（The Underground Lounge），發表了對於塞爾提克球星Jayson Tatum和Jaylen Brown的看法，Lou Williams說到：「你們覺得對於Tatum和Brown如今會不會有一種陰謀論？因為我真的很想試著清楚自己的腦袋，，更別說Tatum在奧運賽場上，出賽機會也這麼受限。」Williams如此說到。而本屆巴黎奧運沒太多機會表現的Jayson Tatum，日前也被問到4年後是否有意再披國家隊戰袍出征，Tatum則是還沒有給出明確答案，他說：「這是一次很艱難的經歷，但我不會因此意氣用事。如果你們現在問我2028奧運打不打，我只能跟你們說那是4年以後的事了，我還得考慮一下，