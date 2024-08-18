陳美鳳睽違5年公開比基尼照片！奔70歲身材太兇了　根本不老傳說

孫安佐擂台對決燒打雞！自信喊「勝率70％」　飆粗口：我準備好了

記者吳昕蓓／綜合報導

▲孫安佐先前在《拳願之星》和韓森打起來，兩人約戰10月，孫安佐也自信喊話勝率有70%，爆粗口表示自己準備好了。（圖／翻攝畫面、孫安佐IG）
▲孫安佐先前在《拳願之星》和韓森打起來，兩人約戰10月，孫安佐也自信喊話勝率有70%，爆粗口表示自己準備好了。（圖／翻攝畫面、孫安佐IG）
孫安佐為藝人孫鵬、狄鶯的寶貝兒子，一直以來卻爭議不斷，先前他擔任拳擊真人秀《拳願之星》評審，和另一位評審「台中燒打雞」韓森爆發衝突，兩人約戰在10月12日的拳願明星格鬥賽決勝負，孫安佐也發布影片表示，對於擂台對決，他有70%的勝率，還喊話：「我已經準備好了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孫安佐因不滿被嗆聲，伸手掐住另一位評審韓森的脖子。（圖／翻攝畫面）
▲孫安佐因不滿被嗆聲，伸手掐住另一位評審韓森的脖子。（圖／翻攝畫面）
孫安佐嗆聲韓森有70%勝算　訓練從不偷懶

孫安佐接連上傳2段影片，先是回應自己評審資格被質疑，「我自己身為導師，本來就有權利去教育選手吧？」直言認為自己把導師的責任進得很好，不然地下拳賽需要精彩畫面，卻不能罵選手，他覺得很不像話，提及自己點頭參賽，他也秀出拳頭，「主辦單位該處理這場拳賽了，可以嗎？」

孫安佐隨後又上傳一段影片，透露要和韓森台上見真章，覺得自己有70％的勝算，他也強調自己訓練從沒偷懶過，絕不輕敵，還直接向鏡頭擊拳顯示自己的信心，「fxcking go！」畫面還用眼睛冒火的特效，孫安佐也不時露出耍狠的表情，影片曝光後，不少粉絲都為他加油打氣，「安佐不可能會輸，什麼大風大浪沒見過」、「真男人」、「弟弟加油」、「這次記得展開領域。」

▲孫安佐也發布影片表示，對於擂台對決，他有70%的勝率。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐也發布影片表示，對於擂台對決，他有70%的勝率。（圖／孫安佐IG）
孫安佐擔《拳願之星》叫罵選手　惹火韓森雙方爆衝突

事實上，事件起源於孫安佐參加《拳願之星》時，不斷叫罵選手，讓同為評審的韓森感到不滿，直接出言嗆：「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦」、「我今天已經忍你一整天了，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」讓孫安佐氣得掐住對方的脖子，韓森也回甩巴掌，雙方扭打成一片。

孫安佐正式宣戰「拳王更生人」燒打雞擂台解決！安慰爸媽兒很耐打

孫安佐｢真人秀爆衝突」遭賞巴掌是炒作？他臭臉回應只吐1個字

孫安佐報一巴掌之仇！傳點頭參加格鬥賽　對手就是拳王「燒打雞」

錄真人秀爆衝突！孫安佐掐評審脖反遭狠甩巴掌　火爆畫面曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選