刷金融卡也有回饋！這卡也是小金雞　單卡月交易比信用卡多1.2倍

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消費刷卡不僅信用卡享有現金或點數回饋，用金融卡支付也有，國內銀行調查更發現，比起一般信用卡有效卡每月平均簽帳金額約7400元，VISA金融卡的持卡人消費戰力更高，平均每卡每月簽帳金額為8900元，相當於信用卡的1.2倍，最有趣的是持卡人的平均年齡不到4字頭，顯示不少卡友可能從剛出社會就習慣用VISA金融卡，喜歡戶頭有多少錢就刷多少錢的穩健消費模式。兆豐銀行近日推出全新VISA金融卡，為倡導環境永續的概念，此次全新發行的「愛地球卡」卡面設計也融入環保元素，以生態為本的概念作為核心，呈現出與眾不同的金融卡，並特別推出紅利回饋優惠，平常消費20元累積1點紅利，新戶領卡3個月內刷卡消費可變3點紅利，生日當月不限金額也有5倍紅利。兆豐銀行也透露，現今AI正夯，其實「愛地球卡」的卡面設計之初，也有一段與AI相關的有趣故事，為了跟上AI潮流，早在去（2023）年便召集各單位的行銷企劃及設計相關人員進行生成式AI課程培訓，最初「愛地球卡」的圖樣，便是設計人員透過所學進行實務操作，藉由AI天馬行空的構思做為發想起點，然而考量現行AI的著作權及版權尚未有明確規範，最終的卡面是設計人員從AI獲得靈感後，透過圖庫挑選圖樣，再加入不同元素，重新設計組合出全新的「愛地球卡」卡面。除了翻新卡面，兆豐銀行調查也發現，VISA金融卡還是小金雞，比起一般信用卡有效卡每月平均簽帳金額約7400元，VISA金融卡的持卡人消費戰力更高，儼然成為小金雞，平均每卡每月簽帳金額為8900元，相當於信用卡的1.2倍，而且平均每筆簽帳金額可達1100元，尤其今年上半年累積簽帳金額年成長更已達22%，持卡人平均年齡更不到4字頭。其實，因應全球永續淨零趨勢，兆豐銀行自2022年起每發出一張PETG環保材質的信用卡就會捐贈50元給萬事達卡無價星球聯盟用於全球植樹造林，早在2020年更已取得信用卡「ISO 14067碳足跡」和「ISO 14046水足跡」認證，同時通過環保署審核，取得行政院環境保護署「碳足跡標籤」。不僅如此，兆豐銀行每年也會透過買入碳權的方式，進行碳中和認證，讓每一張信用卡都升級成為「零碳信用卡」。截至2023年底，兆豐銀行已累積發出超過84萬張零碳信用卡，約抵銷940公噸二氧化碳排放，未來也規劃向台灣碳權交易所採購碳權，持續進行信用卡碳中和，為永續金融發展善盡企業社會責任。