郭鑫靠《康熙》爆紅卻搬到中國！6年後首曝離開台灣內幕

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▲郭鑫重看《康熙》也覺得很好笑，但他說當通告藝人的日子讓他覺得自己「看不到未來的方向」。（圖／郭晉東小紅書）

▲郭鑫搬到中國後很快就接到電影工作，他也謝謝許多導演的賞識。（圖／郭晉東微博）

男星郭鑫過去靠著綜藝節目《康熙來了》在台灣走紅，自帶的幽默感讓不少粉絲喜愛，但2018年後郭鑫慢慢淡出台灣演藝圈，轉往中國發展，朝演員之路精進。郭鑫甚至還取了新藝名，改叫郭晉東，留長髮蓄鬍的模樣和當年相差甚遠，讓很多粉絲都認不出；近日郭鑫就透過小紅書分享當年離開台灣的理由，笑說自己改名其實是因為「沒有安全感」。郭鑫近日在小紅書上傳影片，跟大家分享自己轉往中國發展演藝事業的故事。郭鑫說他當初在台灣參加綜藝節目就是為了賺錢，因為他知道自己那時還是無名小卒，「你們叫我幹嘛我都願意配合」，但兩三年之後他發現，這種日子看不到未來的方向。於是在30歲那年，郭鑫下定決心要好好做一個演員，與公司討論後，公司希望他在螢幕上先消失一陣子，讓大家忘掉他綜藝、通告藝人的形象，才有機會接拍好的角色、電影，所以郭鑫才開始沉澱自己，把時間花在磨練演技上。2018年郭鑫搬到北京，開始了全新的生活，同時也改了藝名郭晉東。他說自己當時會改名是因為「沒有安全感」，因此才想做出一個比較大的改變，象徵自己可以重新開始。而這段重新打拚的過程雖然艱辛，但他感謝那些曾經給予他機會的導演，讓他逐漸在電影圈站穩腳步。郭鑫也回憶當時錄《康熙來了》的片段，他發現自己決心做演員後，已經沒有以前那麼好笑了。如今，郭鑫已經轉型成功，在台灣和北京兩地都有不錯的工作機會，他也說自己最近回到台灣是因為有作品在準備中，目前還沒開機，所以之後有機會再跟大家分享。而去年郭鑫和吳慷仁、鄭元暢共同演出的台劇《有生之年》也頗受好評。