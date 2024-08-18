中元節消暑優惠！大碗公冰「買一送一」嫩仙草半價　亞尼克買1送1

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▲即日起至8月31日每週四，foodpanda熊貓外送下訂可不可熟成紅茶，消費滿額超殺4折起優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲亞尼克今最後一天，指定芝士切片蛋糕「買一送一」。（圖／foodpanda提供）

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