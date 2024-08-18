黃少祺溫泉戲NG　被化妝師妹妹近距離「擦乾」害羞：這是我的福利

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲53歲的黃少祺對自己的身材很有自信，認為只要還是演員，就會維持好自己的外型。（圖／三立提供）

▲黃少祺在劇中有很多秀肌肉的場景。（圖／翻攝自黃少祺IG）

「不老男神」黃少祺近來忙拍八點檔《願望》，劇中大方秀肌肉的橋段不少，其中一場溫泉戲，因為浴巾飄起來NG，導演馬上要工作人員幫他把身體擦乾，拿一條乾的浴巾再拍一次，黃少祺PO出幕後照片，只見兩位年輕的化妝師正在幫他補妝，他笑說，「這應該算是我的福利吧！」也引來粉絲羨慕喊，「好想當擦身體的那個人哦！」53歲的黃少祺相當自律，8塊肌是他的標準配備，就連飾演他老婆的江祖平都感覺「被威脅」，積極運動瘦身，黃少祺時常在社群平台分享幕後照，近來拍攝一場溫泉戲，因為空氣的關係，浴巾在他下水時飄在水面上，他也坐不住一直浮動，導演馬上要求再來一次，喊，「你們快去幫少祺哥把身體擦乾再來一條！」黃少祺笑說，「這時候就看到年紀很小的化妝與服裝妹妹帶著羞澀不好意思的表情過來處理了，接下來就是整場一直爆笑的畫面。」他還開玩笑說，「這應該算是我的福利吧！」也可以看到照片中黃少祺正在「被擦乾」，化妝師也靠著裸上身的他很近，讓他幾度害羞笑了出來。不少網友留言，「想當幫忙擦乾身體的，已羨慕」、「少祺哥身材太讚」、「難得看到少祺哥害羞」。生活自律的黃少祺曾分享，目前飲食主要吃沙拉及雞胸肉，他對這種生活表示：「會苦呀！因為連續吃個10天就受不了了，一年半載都這樣吃更是非常痛苦的事情。」所以他有時還是會「放縱」大吃兩天，像去吃一碗很棒的海鮮蓋飯，有米飯又有大量的生魚片，或是燻鮭魚加上舒肥雞肉沙拉，在乏味中做點變化，再回頭繼續堅持。劇中飾演老婆的江祖平則是為了這次回歸努力減肥，從60瘦到52公斤，她表示有時太累就會血糖低、想乾嘔，所以包包都會準備糖，現在也會喝點含糖飲料補充糖分，笑說身材維持當然非常重要，「因為我對上的是黃少祺，他是雕塑人！」