柯P放行京華城容積率飆840%　黃智賢諷：把國家還給你？

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台北市前市長柯文哲任內核定京華城案容積率達840%，遭質疑圖利財團引發熱議，如今副市長彭振聲被檢調約談後，以涉嫌重大遭限制出境。對此名嘴黃智賢今（18）日表示，這讓社會看到柯用一顆印章與密室操盤人事，讓財團一夜之間，超越法院判決，踩過法律規定，憑空暴增120到200億元的額外利益，而這就是柯文哲口口聲聲所稱「要把國家還給你？」黃智賢說，很多人問為何11年來從未支持過柯文哲，即使在重重壓力下，總是一再提醒社會，柯文哲的離譜與可憎，政客再怎麼搞，總要有底線，看柯文哲如何把公款洗進私人口袋，大概可以讓大家了解其政治致富術，仔細深挖，不知道會不會看到財團的錢?幾百萬幾千萬，相對於京華城案的龐大利益，不過是零錢。黃智賢說，但京華城跟北士科等案，才會真正讓大家看到，柯文哲的政商關係與金權政治，柯的惡質言行作與胡耍公權力，過去都被嚴重包庇護航，所以才有自信，違法亂紀的作為，越來越離譜。黃智賢表示，京華城案時間線很清晰，年代也不久遠，公文在、公務員在，監察院在今年1月13日投票日後，出爐了京華城調查報告，基本上把柯違法亂紀圖利的行為，寫得清清楚楚，並提出糾正案。黃智賢指出，監察院的調查報告，雖然已經刻意在選後公布，但顯然打到柯文哲的七吋，幾乎是明明白白告訴人民，柯文哲違法圖利，打到柯文哲這頭大老虎，難怪跟黃國昌兩人聯手在立院，想方設法要違憲廢監察院。黃智賢說，京華城案也讓社會看到，柯用一顆印章與密室操盤人事，用市長權力讓財團一夜之間，超越法院判決，踩過法律規定，憑空暴增120到200億元的額外利益，而口口聲聲稱「要把國家還給你」。黃智賢說明，財團求利，捍衛自己權益，天經地義，努力運用各種影響力，讓自己得利，也很正常，但沒有不肖無良的政客，財團就只好乖乖遵守法律，賺取本就豐厚但合法的利益，當政客用人民給予的權力，違法圖利財團，就滾去坐牢。黃智賢也提到，柯文哲有沒有拿財團的錢並不知道，但違法圖利的事實，早就板上釘釘，圖利就是貪污樣態的一種，而可以圖利，表示多少奉公守法的公務員，在柯文哲的權勢壓迫下，被逼配合柯文哲跟彭振聲，違法圖利財團，囂張的發生在台灣首善之地的台北市能不膽寒？黃智賢認為，京華城案是一刀斃命的貪腐，柯文哲不會也不肯認錯，但這一點都不重要，重點是人民可不可以容許這樣的政客，繼續擁有權力?可不可以容許，這樣嚴重違法犯紀，可以沒事？黃智賢說，即使許多政客包庇，但監察院的調查報告，早已經把柯文哲的醜陋清楚揭露，高等行政法院更在2020年判京華城敗訴，台北市府勝訴，也就是說京華城容積率最多就是540%，而不是柯文哲給的840%容積率。黃智賢表示，但柯文哲膽大包天，可以在法院判決北市勝訴後，無視法院判決，違反法律、違背市民利益，壓制眾多公務員苦口婆心的勸誡與阻攔，把不願配合的官員調離，不顧包括宋楚瑜愛女宋鎮邁在內的，許多都市計畫委員的反對，硬是以非法的、傷害市民權益的巧立名目，橫柴入灶的硬幹，給京華城840%容積率，還在疫情肆虐高峰的2020年。最後黃智賢說，監察院網站上有京華城案調查報告，籲外界去朝聖一下，就知道柯文哲怎麼用他的市長權力，濫權違法，「柯文哲再巧言令色，再口粲蓮花，都無所逃於天地。」