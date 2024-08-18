遭爆和空姐老婆私下0互動！哈孝遠曝忍讓原因　瑄瑄竟隱瞞6任情史

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔覺得哈孝遠和老婆瑄瑄私下很少有互動。（圖／中天提供）

▲哈孝遠很介意瑄瑄隱瞞他。（圖／中天提供）

哈孝遠和空姐妻子瑄瑄結婚多年，經常上節目大爆對方的料，日前哈孝遠上《同學來了》在「“假面夫妻”現形大突擊！過來人直指他們的“甜蜜”都是演出來的」主題中分享和瑄暄的相處，藝人劉雨柔覺得哈孝遠和老婆瑄瑄私下很少有互動，哈孝遠更爆料，很介意瑄瑄謊報6任情史，但為了免費機票，只能忍耐老婆的言行舉止。劉雨柔透露自己常在工作時碰上哈孝遠，「平常他都一個人很落寞，有夫妻主題才會看到瑄瑄，他在球隊的時候，我們去看球賽，其他球員的太太都穿得很華麗在場邊加油，可是瑄瑄永遠都沒有妝髮，一直抱著小孩哄，他也永遠沒回頭看她一眼。」指哈孝遠夫妻私下零互動，讓在場來賓聽完相當震驚。哈孝遠則透露他維繫婚姻的方式：「因為有便宜機票，這也是我娶我老婆的主因，為了這個，她都不用說要離婚，她只要說：『好啊，那我就不要做，在家專心帶小孩』，我馬上就要很小心，因為少了這個機票，會差很多錢。」不僅如此，哈孝遠還很在意老婆有事隱瞞：「婚前她跟我講說只交過2任男友，結果當我跟她姊妹混熟後，旁敲側擊發現她起碼交往過7、8任男友。」最讓哈孝遠意外的是，老婆其實有很多籃球員朋友：「她都跟我講她沒在看籃球，結果後來發現她以前一天到晚都去看球，而且有一次我無聊拿她手機去看，在我跟她認識前，她早就已經認識好幾個我的隊友了，但這件事我一直不敢去問。」劉雨柔聽完好奇提問：「如果有一天，你跟她認識的球員起爭執，她還幫對方講話，你會怎麼辦？」不料哈孝遠的答案讓在場來賓很傻眼：「我只能忍住，為了便宜機票，我也不知道該怎麼辦。」