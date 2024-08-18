戴瑋姍回嗆陳智菡成「豬隊友」？黃揚明嘆：政治智慧不足

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網紅「四叉貓」（劉宇）日前公布大選期間，前20名高薪的幕僚排行榜，其中時任柯文哲競辦副總幹事陳智菡，遭起底平均月領20萬，對此，陳智菡反問賴清德競辦的總幹事、發言人與幕僚為何不在「幕僚薪資排行」？當時也是賴競辦發言人的民進黨發言人戴瑋姍昨(17)日在社群媒體「Threads」回應自己是「無薪全日志工」。資深媒體人黃揚明則表示，「戴瑋姍的政治智慧還是不夠，沒人點名你，是因為你是領新北市議員的薪水」，更直言戴瑋珊的自以為是而讓這把火繼續燒，真的是豬隊友。網紅「四叉貓」指出，前20名僅2人屬賴清德競辦幕僚、6人屬國民黨總統候選人侯友宜辦公室幕僚，其餘12人均屬柯文哲競選辦公室幕僚，排行中未見賴清德競辦高層，引發質疑。戴瑋姍昨日發文回應，自爆是「無薪全日志工」。黃揚明臉書發文表示，「戴瑋姍的政治智慧還是不夠沒人點名你，是因為你是領新北市議員的薪水，兼任競總發言人還能增加上節目領通告費的機會，但你卻主動跳出來澄清自己是志工。」黃揚明表示，這下被點名的時任賴清德競辦發言人郭雅慧、陳世凱等人，本來可以裝死混過去，卻因為戴瑋姍的自以為是而讓這把火繼續燒，真的是豬隊友。黃揚明同時也在政論節目狠酸，戴瑋姍領著新北市議會的薪水，卻做賴清德競選辦公室的工作，「戴瑋姍根本不需要出來講話，沒有人點名她，因為被點名的叫做『專任』，也就是沒有其他工作，就在賴清德競辦裡面工作的。」黃揚明表示，依照《政治獻金法》規定，只要用到政治獻金專戶的錢，每筆支出都需明白告訴全國人民，若是在監察院政治獻金報告找不到的款項，只有2種可能，包括沒有支出或用別的名目支出；而內政部依法每年需給予的政黨補助款，民進黨可以領到上億元，如果民進黨動用的政黨補助金，就不需申報在政治獻金帳目中，所以有薪或無薪是一回事，要不要申報又是另一回事。黃揚明再舉例打臉戴瑋姍是豬隊友，賴清德競辦中有不少人是拿政府的資源卻在幫忙輔選，除了戴瑋姍外，還有時任總統府秘書長林佳龍，都是拿公部門的薪水，但卻都在幫賴清德輔選。