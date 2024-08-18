統神《拳上》開戰蹦闆！見面爆氣大吼：你給我閉嘴　場面失控衝突

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▲《拳上2024》首場記者會火藥味濃濃，統神不滿說話被打斷，直接叫蹦闆「閉嘴」。（圖／記者朱永強攝）

▲蹦闆強調，答應上《拳上2024》不只是為了扁統神，並提議各種岔賭方案。（圖／記者朱永強攝）

「亞洲統神」張嘉航日前因失言風波導致 YouTube 頻道被官方封殺，近日又與人氣網紅「蹦闆」槓上，兩人將在12月21日《拳上2024》用拳頭說話。今（18）日首場記者會上，統神和蹦闆先用嘴巴正面交鋒，誰也不讓誰，場面一度失控；而兩人除了可以拿下《拳上2024》8位數的出場費外，還加賭100萬元，若《拳上2024》首場記者會滿滿的火藥味，統神、蹦闆一進場便瘋狂「用嘴巴輸出」，當被問及如何準備拳賽時，蹦闆率先表示「」，隨後便問統神敢不敢接下賭注。輪到統神發言時，統神起初並未理會蹦闆的提議，自顧自地說著自己準備減肥、訓練，此時蹦闆拿起麥克風直呼「現在敢不敢岔賭，你輸要不要退出」，被打斷的統神一氣之下大喊「」，隨後兩人拿著麥克風隔空一陣叫罵，現場一片尷尬。統神奪回話語權後，面對蹦闆退出自媒體的賭注，，後續蹦闆又再提第2方案，表示「我打輸統神拿50萬做公益」反問統神敢不敢，統神則指出「50萬太少，乾脆500萬，我打贏你錢直接給我，我缺錢」，最後兩人達成協議，「蹦闆打輸，多送統神100萬，蹦闆打贏，則統神給蹦闆50萬，並捐贈公益團體」，這場吵鬧衝突才暫時平息。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。