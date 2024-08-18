亞洲統神直言「林郁婷像男的」！重申對手質疑合理　放話要扁記者

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▲「亞洲統神」張嘉航和網紅「蹦闆」槓上，兩人將在12月21日《拳上2024》擔任主秀。（圖／記者朱永強攝）

▲《拳上2024》首場記者會火藥味濃濃，統神不滿說話被打斷，直接叫蹦闆「閉嘴」。（圖／記者朱永強攝）

台灣女子57公斤級拳擊手林郁婷在巴黎奧運拿下金牌，寫下我國在該項目的史上第一金，日前網紅「亞洲統神」張嘉航認為林郁婷對手質疑她的性別很合理，引起外界正反兩方的討論。今（18）日統神在參加《The Cage 拳上 2024記者會》時再次強調自己的立場，他稱林郁婷「看起來就很像男生」，而且對手不是台灣人，所以質疑她性別很合理，同時批評部分台灣媒體亂寫，恐嚇要打對方，痛罵對方「評論事情要天公地道」。統神日前在個人頻道上對奧運林郁婷性別事件發表看法，他認為台灣人因為林郁婷是台灣人就瞎挺很鄉愿，直言：「今天他的對手去質疑他，這件事情很合理。」還說奧運應該將睪固酮數據拿出來，打消外界質疑，才是正確的處理。今天統神在拳上記者會上再次強調自己當時的說法，「我是你對手打輸你，不能提出任何質疑是不是？」他表示林郁婷的對手有一些質疑這很正常，還說：「我回家我媽跟我說那個林郁婷長得像男的，我自己也覺得他像男的阿。她對手是台灣人嗎？她對手是外國人，質疑他合理啊。」「他對手又不是台灣人，今天他說：『我的對手怎麼拳力這麼強、她拳力感覺不像女生的拳』很合理啊！」統神認為自己的說法沒有錯，還越講越氣，批評某電視台寫他的新聞內容不合理，直言想要打那位撰稿的記者，叫對方有空打電話給他。林郁婷本次參加巴黎奧運，因性別爭議受到質疑，在國際奧會（IOC）多次公開聲明參賽資格沒問題，以及國人力挺之下，她一路闖進女子拳擊57公斤級金牌戰，最終勇奪金牌。但於外界質疑的聲音，亞洲統神認為，林郁婷的對手提出質疑完全沒有問題，強調「大家是在質疑IOC對於睪固酮濃度的標準，並非質疑林郁婷」。統神此前在直播上說，如果大家因為是台灣人就挺台灣人「那就是鄉愿」，引發網友兩派爭論。中華奧會此前曾表示，國際奧會（IOC）日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手，均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。