65歲孔鏘自爆離婚「淨身出戶」！3段婚姻最對不起她

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▲孔鏘說自己跟第二任太太離婚時選擇淨身出戶，只開走車子、帶走鋼琴，剩的都沒拿。（圖／單身行不行）

▲孔鏘（左）和現任太太（右）結婚多年，如今懂得經營婚姻的他，感情狀態穩定。（圖／年代提供）

資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）是台灣許多節目的御用伴奏，幽默有趣的配樂為節目貢獻許多笑點，也讓孔鏘知名度頗高，但事業得意的他，卻有過兩段失敗的婚姻。孔鏘近日就在節目上分享，自己第二段婚姻離婚時是「淨身出戶」，但並非是因為和前妻撕破臉，而是他當時覺得自己沒扮演好丈夫的角色，才做出這項決定，「暖男」舉動也讓現場來賓讚翻。65歲的孔鏘在節目《單身行不行》分享自己的感情故事，他說自己19歲就奉子成婚，生了兩個小孩後卻忙於工作，忽略了對家庭的照顧，結婚10年後還是選擇和第一任太太離婚。但離婚後孔鏘很快就發現問題，他說自己要工作賺錢很難照顧小孩，於是3年後他又娶了第二任太太，並和對方生下第3個小孩。孔鏘很感謝太太願意幫他照顧小孩，一起經營生活，但太太始終希望他找一份朝九晚五的工作，這點孔鏘無法妥協，最後婚姻維持了幾年又和平收場。孔鏘也說他自知對不起前妻，離婚時就選擇淨身出戶，「我把我僅有的都給妳，離開的時候我只開了一部車，還有（帶走）我一部琴」。後來孔鏘又遇到現任太太，已經不敢隨意步入婚姻，直到交往6、7年後才結婚。孔鏘說現任妻子讓他很感動的是願意不生小孩，覺得只要把孔鏘和前妻生的3個孩子照顧好就很圓滿了；孔鏘忙工作時，一家老小也都是妻子在照料，一些文書上的工作妻子也都幫忙處理，讓孔鏘能夠無後顧之憂地賺錢，因此他很謝謝太太的付出。孔鏘也回憶，有次現任老婆上節目被問道「孔鏘老師離了好幾次婚，妳難道不怕嗎？」太太淡然的回答：「他（孔鏘）本來是一塊石頭，被前面兩位姊姊（前妻）調教到變成一顆鑽石，現在放在我手裡有什麼不好呢？」這答案讓孔鏘印象深刻，3段婚姻也讓孔鏘認知到，感情生活不能太自我，婚姻是要靠雙方互相包容、經營才能長久。