中職三呎線跑壘判決爭議不斷！葉君璋無奈嘆：「浪費大家時間」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍總教練葉君璋針對跑壘爭議提出看法。（圖／記者葉政勳攝 ）

中職味全龍隊昨（17）日與富邦悍將交手，3局上李宗賢擊出強襲球造成龍隊先發投手伍鐸傳球失誤的跑壘判決，今天再度引發球迷質疑，昨日3局上龍隊1:0領先，富邦悍將2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，葉君璋一開始說：「對我們來說，他們判了我們就接受，真正的問題不是在我們。」葉君璋認為，當下就是認為球員應該是跑在線內，所以提出挑戰，但是裁判經過輔助判決後，被問到是否教練會議可以解決此問題？葉君璋說：「只能說大家都習慣了，連觀眾都覺得有問題，結果最後判決出來沒問題，到底是誰的問題。」而今年中職「三呎線」爭議不斷，台鋼雄鷹總教練洪一中、陳金鋒等教練都曾有不少質疑，中職聯盟之前因為全壘打事件誤判道歉，如今又發生跑壘爭議，就要看聯盟如何解決。