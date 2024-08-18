中職三呎線跑壘判決爭議不斷！葉君璋無奈嘆：「浪費大家時間」

中職味全龍隊昨（17）日與富邦悍將交手，3局上李宗賢擊出強襲球造成龍隊先發投手伍鐸傳球失誤的跑壘判決，今天再度引發球迷質疑，龍隊總教練葉君璋認為，「棒球越來越複雜」，他也認為現在球員跟球隊，已經不知道怎麼棒球怎麼打，就連總教練會議，他也認為「浪費大家時間」，希望未來在規則上面，中職聯盟可以多想一下。
教練會議無法說清 中職需要檢討
昨日3局上龍隊1:0領先，富邦悍將2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，助富邦悍將追平比分。
葉君璋一開始說：「對我們來說，他們判了我們就接受，真正的問題不是在我們。」但是每次解釋都不同，也會讓人有疑問，而一樣的狀況一再發生，連原本兩隊總教練都覺得可能出局的案例，結果判決出來又不太一樣，「我們也只能接受。」
葉君璋認為，當下就是認為球員應該是跑在線內，所以提出挑戰，但是裁判經過輔助判決後，又認定為「暴傳」失誤，他也曾經聽過裁判直接說過：「對不起，我們有誤判的狀況」，但是現在中職規則不清，也會導致球員、教練跟球團有很多問號出現。
葉君璋透露，以過去他的經驗，球員跑在線內，只要球打到球員身上，判出局的可能性很大，相反的，若是跑在線外還是被丟到，就是暴傳機率大。
被問到是否教練會議可以解決此問題？葉君璋透露，教練會議若是又有一些新規定，導致跟原來的棒球規則不同，那就變成有更多爭議，反而是「浪費大家時間」，還是要回歸到棒球本質，以過去的判例來看，以及參考美日職棒等規定。
葉君璋說：「只能說大家都習慣了，連觀眾都覺得有問題，結果最後判決出來沒問題，到底是誰的問題。」
根據中職技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。
而今年中職「三呎線」爭議不斷，台鋼雄鷹總教練洪一中、陳金鋒等教練都曾有不少質疑，中職聯盟之前因為全壘打事件誤判道歉，如今又發生跑壘爭議，就要看聯盟如何解決。
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昨日3局上龍隊1:0領先，富邦悍將2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，助富邦悍將追平比分。
葉君璋一開始說：「對我們來說，他們判了我們就接受，真正的問題不是在我們。」但是每次解釋都不同，也會讓人有疑問，而一樣的狀況一再發生，連原本兩隊總教練都覺得可能出局的案例，結果判決出來又不太一樣，「我們也只能接受。」
葉君璋認為，當下就是認為球員應該是跑在線內，所以提出挑戰，但是裁判經過輔助判決後，又認定為「暴傳」失誤，他也曾經聽過裁判直接說過：「對不起，我們有誤判的狀況」，但是現在中職規則不清，也會導致球員、教練跟球團有很多問號出現。
葉君璋透露，以過去他的經驗，球員跑在線內，只要球打到球員身上，判出局的可能性很大，相反的，若是跑在線外還是被丟到，就是暴傳機率大。
被問到是否教練會議可以解決此問題？葉君璋透露，教練會議若是又有一些新規定，導致跟原來的棒球規則不同，那就變成有更多爭議，反而是「浪費大家時間」，還是要回歸到棒球本質，以過去的判例來看，以及參考美日職棒等規定。
葉君璋說：「只能說大家都習慣了，連觀眾都覺得有問題，結果最後判決出來沒問題，到底是誰的問題。」
根據中職技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。
而今年中職「三呎線」爭議不斷，台鋼雄鷹總教練洪一中、陳金鋒等教練都曾有不少質疑，中職聯盟之前因為全壘打事件誤判道歉，如今又發生跑壘爭議，就要看聯盟如何解決。