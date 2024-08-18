奧運敗給麟洋配奪銀！「梁王教練」真心話全說了：難怪王昶一直笑

中職三呎線跑壘判決爭議不斷！葉君璋無奈嘆：「浪費大家時間」

記者吳政紘/台北報導

▲味全龍總教練葉君璋透露觸身球、三呎線等跑壘爭議。（圖／中職提供）
▲味全龍總教練葉君璋透露觸身球、三呎線等跑壘爭議。（圖／中職提供）
中職味全龍隊昨（17）日與富邦悍將交手，3局上李宗賢擊出強襲球造成龍隊先發投手伍鐸傳球失誤的跑壘判決，今天再度引發球迷質疑，龍隊總教練葉君璋認為，「棒球越來越複雜」，他也認為現在球員跟球隊，已經不知道怎麼棒球怎麼打，就連總教練會議，他也認為「浪費大家時間」，希望未來在規則上面，中職聯盟可以多想一下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教練會議無法說清　中職需要檢討

昨日3局上龍隊1:0領先，富邦悍將2人出局後李宗賢敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄上為一支內野安打，再靠著龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪補上安打，助富邦悍將追平比分。

葉君璋一開始說：「對我們來說，他們判了我們就接受，真正的問題不是在我們。」但是每次解釋都不同，也會讓人有疑問，而一樣的狀況一再發生，連原本兩隊總教練都覺得可能出局的案例，結果判決出來又不太一樣，「我們也只能接受。」

葉君璋認為，當下就是認為球員應該是跑在線內，所以提出挑戰，但是裁判經過輔助判決後，又認定為「暴傳」失誤，他也曾經聽過裁判直接說過：「對不起，我們有誤判的狀況」，但是現在中職規則不清，也會導致球員、教練跟球團有很多問號出現。

葉君璋透露，以過去他的經驗，球員跑在線內，只要球打到球員身上，判出局的可能性很大，相反的，若是跑在線外還是被丟到，就是暴傳機率大。

被問到是否教練會議可以解決此問題？葉君璋透露，教練會議若是又有一些新規定，導致跟原來的棒球規則不同，那就變成有更多爭議，反而是「浪費大家時間」，還是要回歸到棒球本質，以過去的判例來看，以及參考美日職棒等規定。

葉君璋說：「只能說大家都習慣了，連觀眾都覺得有問題，結果最後判決出來沒問題，到底是誰的問題。」

根據中職技術委員根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(A) 擊球跑壘員跑向一壘時，於合法3呎線内，被野手所傳之球碰觸到身體（限於左腳踏在3呎線上或線内，皆判定為合法跑壘，但如果是右腳踏到線上被該傳球碰觸到身體，則判定為妨礙守備）。

而今年中職「三呎線」爭議不斷，台鋼雄鷹總教練洪一中、陳金鋒等教練都曾有不少質疑，中職聯盟之前因為全壘打事件誤判道歉，如今又發生跑壘爭議，就要看聯盟如何解決。

▲味全龍近日吞下3連敗，戰績也持續下探，總教練葉君璋針對教練團調整給出回應。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲味全龍總教練葉君璋針對跑壘爭議提出看法。（圖／記者葉政勳攝 ）

郭天信、張政禹打德州撲克遭禁賽！葉君璋語重心長：這是教育問題

曾傳昇涉賭遭起訴！葉君璋曾點「態度問題」　稱：還不像職業球員

邱丹酒駕比黃勇傳更嚴重！味全龍總教練葉君璋：不可能吸收他

黃仁勳給小葉調一下！葉君璋親自出馬　「開球時請閉眼」笑翻全場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選