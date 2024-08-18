美元反彈曇花一現！專家看新台幣還會升　但升多少「外資」是關鍵

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美國零售銷售數據亮眼，減緩市場對經濟衰退的疑慮，也降低9月採取激進降息的可能，美元反彈，不過，在台股大漲及外資匯入、出口商拋匯下，新台幣兌美元由貶轉升，8月16日周五收32.288元，不僅連3升，周線也連3紅，累計升值1.52角，升幅達0.47%。外匯專家認為，美元反彈只是曇花一現，在美國9月有望啟動降息之下，未來1年美元走勢逐步往下，新台幣還有升值空間，至於會升多少要看外資動向，另留意將登場的全球央行年會，聯準會（Fed）主席鮑爾談話也將牽動市場對降息預期。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，美元一度反彈回升至103，主要受政治及經濟因素影響，在美相關經濟數據出爐後，市場認為美國經濟情況也沒想像那麼糟，美國應不會採取激烈降息手段，目前看來美國仍會循序漸進調降利率，採取預防性降息，也因此，讓美元暫時止住跌勢。不過，他認為，美元反彈只是曇花一現，畢竟美國還是會降息，只是從之前市場預期9月降2碼變1碼，美元指數反彈仍有反壓，7月下旬以來月線及季線已出現死亡交叉向下，月線在103.6、季線104.5，美元指數要升破103.6較難，因此，站上103就又下來，美元反彈空間有限，因此，短線若有反彈就可先獲利了結。在美元未來一年趨勢向下之下，新台幣兌美元就有上漲機會，尤其這個月美元都在跌，亞幣在日圓升值帶動下，人民幣也跟進走揚，相較之下，新台幣算是亞幣中表現最差，主要受制於台股影響，陳有忠分析，未來新台幣走勢要看兩方向，一是美元走，未來美元走跌可營造新台幣回升空間，但另一方面也要看外資在台股動向。即便短線台股又漲上去，但陳有忠認為，看起來仍走下行趨勢，台股下半年要再持續創新高機率不大，因為股價都被炒高了，尤其新興科技及AI類股股價都太高了，外資7月以來對台股大賣超，也使得新台幣在亞幣敬陪末座，不升反貶的原因。陳有忠說，只要外資在台股減碼，對新台幣就有傷，新台幣升幅會受到外資賣超台股的壓抑，即便看起來有落後補漲空間，但會補漲到哪？要看外資，若在台股調節沒那麼大，甚至回頭回補台股，也許新台幣升幅就可能進一步擴大。此外，也有匯銀人士表示，新台幣兌美元今年有機會升破32元，尤其美國降息之後更有可能，再加上11月總統大選變數，讓市場對美國市場趨向保守，熱錢有機會再回流亞洲，新台幣就有機會升值。陳有忠也認為，若先去除政治因素，從經濟面來看，美國就業已沒那麼好，失業率也上去，通膨也有下來，在回歸基本面之下，基本上不利美元發展，預估在Fed降息之前，美元就會先跌，降息宣布後就利空出盡會再反彈，但接著再反映下次降息，美元又會下去，美元從急跌環境變緩跌，整個趨勢很明顯，未來1年美元是逐步往下走。