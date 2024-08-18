去年旅遊逆差4436億元破紀錄！李彥秀喊話賴政府：少些意識形態

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交通部觀光署日前公布統計數據，2023年台人出國近1180萬旅次，旅遊總支出破7134億元；外國旅客僅648.7萬人次來台，消費額約2698億元，去年旅遊逆差達4436億元，創歷史新高。對此，國民黨立委李彥秀今（18）日喊話賴政府，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業作的更好。李彥秀說，民進黨八年執政下，觀光產業淪為「觀光慘業」。去年是疫情解封後第一年，但全年來台旅客數僅648萬人次，入出境旅客「逆差」高達1.8倍；今年全球旅遊商機大爆發，結果截至今年5月，來台旅客僅324萬人次，入出境旅客數逆差更超過兩倍，創下歷史新高。李彥秀續指，不僅是入出境人數的逆差，去年國人出國旅遊總支出突破7134億元；而外國旅客來台消費僅有2698億元，整體收支逆差也寫下4436億元的歷史紀錄。一個台灣兩個世界。李彥秀說，觀光產業是服務業的火車頭，能創造大量就業機會，又被稱為「無煙囪工業」。去年底，交通部定下今年入境人數1200萬人次的高目標，賴清德也告訴國人，觀光產業將迎來春暖花開。炎炎夏日，過往最熱門的墾丁，今年暑假住房率僅有五成。李彥秀直言，民進黨政府端不出牛肉，沒有春暖花開，觀光業仍是領冽寒冬。「科技工廠」與「兩岸戰場」無法吸引國際觀光客來台。台灣有豐沛民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，台灣一年12個月，都可以有「國際嘉年華」觀光盛會，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業作的更好。