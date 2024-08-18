嚇壞！中國8歲童看《異形》怕到身體不適　家長怒投訴電影院索賠

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▲中國有家長投訴《異形：羅穆路斯》太可怕，嚇壞8歲孩童，要求電影院退票賠償。（圖／翻攝自微博）

▲中國無分級制度，片商只能在電影海報上標明「未成年觀眾謹慎選擇觀看」進行提醒。（圖／翻攝自微博）

科幻恐怖片《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus）是《異形》系列的第7部電影，16日正式在美國、中國等地同步上映。不過中國才上映第一天，就有電影院收到家長投訴，稱帶8歲小孩一起來觀影，小孩被電影畫面嚇到身體不適，要求電影院退票，還索求賠償。綜合媒體報導，中國一名家長帶著8歲孩童在《異形：羅穆路斯》上映的第一天前往電影院觀影，但由於該片裡有異形破胸而出、抱臉勒頸、硫酸血液等帶有強烈視覺衝擊的經典場面，使得8歲孩童感到害怕。該名家長便投訴電影院，稱自家孩童在觀影中不適、害怕，強烈譴責電影院播放兒童不能觀看的電影，要求電影院賠償。更稱「不確定小孩被驚嚇後是否會有後遺症，需要到醫院去做檢查」，要求電影院出具檢查費用。《異形：羅穆路斯》在北美，因含有血腥暴力內容和粗口，分級屬於R級（限制級），未滿17歲者須由家長或成年監護人陪同觀賞；在台灣的分級則為輔15，未滿15歲之人不得觀賞。不過在中國並無電影分級制度，而是讓民眾自行決定，片商也只能在海報上標明「未成年觀眾謹慎選擇觀看」進行提醒。這起事件曝光之後，也引發熱議。有網友不解「為什麼要帶8歲孩子去看這種片」，認為這名家長才有問題，「自己硬要帶小孩怪誰」、「人家都建議了，未成年人不宜觀看，瞎了嗎」、「人家都提醒未成年謹慎觀影了」，不過有網友認為，像這樣要求投訴賠償的家長多一點，危害到電影院利益，才能促進電影分級，「不然我們喊半天分級沒人管。」針對孩童觀影受驚嚇的情況，有心理醫生表示，孩童看恐怖片通常會引起緊張、不安、恐懼等負面情緒，這些負面情緒可能會對其心理健康造成影響。此外，孩童的身體免疫力還沒有完全發育成熟，如果在日常生活中看恐怖片，可能會導致身體抵抗力下降，容易誘發疾病。若孩童因為觀看恐怖片而感到害怕，應及時進行情緒安撫。