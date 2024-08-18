邱淑貞三級片《赤裸羔羊》爆紅　曾抗拒裸露導演王晶吐內幕

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▲王晶（左）分享和邱淑貞相識經過。（圖／翻攝自YouTube王晶笑看江湖）

▲邱淑貞甜美外型加上魔鬼身材，讓她成為許多人心中的女神。（圖／翻攝自YouTube 王晶笑看江湖）

知名香港導演王晶開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，談論演藝圈幕後受到觀眾喜愛，最新一集聊到「晶女郎」邱淑貞，王晶提到，當年他建議邱淑貞做突破，要性感但又不要真的露，邱淑貞在三級片《赤裸羔羊》中的三點不露，就是王晶帶起的風潮。王晶在最新一集的節目中分享和邱淑貞的緣分，1987年邱淑貞參加香港小姐選舉，他看了一本週刊的封面，被邱淑貞小公主的打扮所吸引，認為她是很容易讓人們接納的外表，他當時已經是知名導演，但很少用新人女演員，但又覺得邱淑貞備具潛力，後來他也關注選美的決賽，沒想到邱淑貞被好友踢爆整形，承受不住壓力而退出，王晶替她解釋，「她是因為跌倒，下顎碎裂，不管怎樣都是要做的，不是刻意整容。」後來得知邱淑貞跟電視台簽約，但沒有什麼表現的機會，王晶便透過關係約了邱淑貞見面，一見面就笑到不行，因為邱淑貞在台慶排舞扭傷了，兩人見面的場景相當荒誕，但王晶覺得她是可以的，於是用了她，《撞邪先生》是她的第一部電影。王晶看中她的潛能，為了力挺她，在《鹿鼎記》替她加戲，但要在玉女演員中出位，其實相當不容易，加上當年葉玉卿和李麗珍拍了幾部三級片，豪放的風格引來熱議。王晶問邱淑貞敢不敢試試看，邱淑貞打退堂鼓，「去到那裡我就不行了（尺度）。」王晶說不要真的露，這樣身段就太低了，而是要讓人家覺得性感，但是又看不到，於是他替邱淑貞打造電影《赤裸羔羊》，王晶也笑說，電影中「三點不露」就是他創造，帶起的風潮。緊湊的談話內容，吸引了許多觀眾，也期待他在下一集繼續分享更多精彩內容。