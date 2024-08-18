單挑「超重量級」的統神！差40公斤的蹦闆嗆聲了：最好一拳灌倒我

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▲蹦闆強調，答應上《拳上2024》不只是為了扁統神，並提議各種岔賭方案。（圖／記者朱永強攝）

▲《拳上2024》首場記者會火藥味濃濃，統神不滿說話被打斷，直接叫蹦闆「閉嘴」。（圖／記者朱永強攝）

▲「亞洲統神」張嘉航和網紅「蹦闆」槓上，兩人將在12月21日《拳上2024》擔任主秀。（圖／記者朱永強攝）

「亞洲統神」張嘉航日前稱「林郁婷對手質疑她性別合理」引起軒然大波，臺灣格鬥運動股份有限公司聞到商機，今（18）日邀前者和人氣網紅「蹦闆」在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。兩人體重差超過40公斤，這是一場「輕中量級對上超重量級」的對決，統神也透露自己之後會嘗試減到100公斤以下，以備戰比賽。而蹦闆則是無懼量級差異，嗆聲：「他最好一拳把我灌倒，不然倒得是他！」近期統神和蹦闆在網路上的風波受到不少人的注意，臺灣格鬥運動股份有限公司邀請兩位嘉賓出席CFC 國際職業拳擊賽，也在《The Cage 拳上 2024》的首波卡司公告記者會上，宣布兩人將會在今年12月的《拳上2024》出賽。亞洲統神今天也和蹦闆到記者會現場過磅，兩人一進入會場氣氛就劍拔弩張，蹦闆嗆說：「希望他一拳把我灌倒，不然倒得就是他」；而統神則回嗆，「我維護天理公義」、「看不爽就想扁他」、「網路上大家都很狂，但評論事情要摸著良心」。統神目前體重高達118.6公斤，蹦闆過去體重曾飆破130公斤，但如今只有77.86公斤，雙方之間差了超過40公斤，若以奧運男子拳擊標準來看，就是輕中量級對上超重量級。讓人不禁疑問這樣開打真的沒問題嗎？對此統神說，自己還沒練拳，距離比賽開打還有4個月會，之後會先把體重減下來到90-100公斤之間，將肌肉量給提升起來，然後開始進行拳擊練習。蹦闆則說，自己平時沒有運動習慣，這次約和統神打擂台「不是為了娛樂，也不是出場費」，而是為了解決恩怨，輸了將退出自媒體。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。