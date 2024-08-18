「全球第一美男子」亞蘭德倫逝世享壽88歲　曾來台頒獎轟動金馬

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▲法國巨星亞蘭德倫逝世，享壽88歲。（圖／金馬執委會提供）

曾被譽為「全球第一美男子」的法國影壇巨星亞蘭·德倫（Alain Delon）在今（18）日傳出逝世消息，享壽88歲。根據家屬發布的聲明，德倫在3名子女和親人的陪伴下，於法國杜希（Douchy）的家中安詳離世；此一消息震撼影壇，但德倫的子女請求外界尊重他們的隱私，給他們一點空間，未公布何時舉行告別式。據《法新社》報導，德倫的家屬在今日公布了他離世的死訊，聲明中寫道：「我們對父親的離去感到無比哀傷。他在我們和家人的陪伴下安詳辭世。」消息曝光後讓德倫的粉絲及演藝圈眾人相當震驚，不捨一代之星殞落。阿蘭·德倫1935年出生，自22歲出道以來，參演過多部經典電影，包括《陽光普照》、《洛可兄弟》、《生龍活虎》、《午後七點零七分》等，總計約90部作品。他以俊美的外表和精湛的演技，迅速成為全球影迷心中的偶像，並獲得「第一美男子」的稱號。德倫的演藝生涯中，最為人津津樂道的是他在1960到1970年代的表現。1959年，他因出演兩部賣座電影而聲名大噪，隨後在1962年主演的《慾海含羞花》更是讓他成為國際巨星。1985年，他憑藉電影《我們的故事》榮獲法國凱薩電影獎最佳男演員獎，這是他演藝生涯中的一大里程碑。德倫更曾在1981年與當時的女友安娜芭麗瑤（Anne Parillaud）造訪台灣，德倫擔任第18屆金馬獎頒獎典禮嘉賓，在台灣引發轟動。當時幽默的德倫被封為「西洋情聖」，還把負責訪問他的影后蕭芳芳逗得哈哈大笑，一度差點忘詞。而德倫最近一次公開露面是在2019年5月的坎城影展上，他獲得榮譽金棕櫚獎，這是對他多年來在電影界貢獻的高度肯定。當時他感動地表示：「很感謝能在有生之年獲頒這樣的獎項。」之後德倫的健康狀況越來越差，逐漸淡出公眾視野，最近兩次登上媒體版面是因為和家庭成員的紛爭，以及持非法持有槍械遭開罰。而這位傳奇影星的辭世，也標誌著一個電影時代的終結。亞蘭·德倫的離世讓影迷們深感不捨，但他在影史上的地位無法撼動，他的作品與風采將永遠留存在影迷心中。