黃恩賜相隔二年再重返一軍！中信兄弟牛棚異動　李振昌被下放二軍

黃恩賜回來了！中信兄弟今（18）日進行「2上2下」的球員異動，李振昌和陳柏均下二軍，黃恩賜和魏碩成上一軍，值得一提的是，上次黃恩賜在一軍登板已是2022年9月21日，今天有機會相隔近兩年再度在一軍亮相。過去幾年黃恩賜飽受右肩和右手肘傷勢所苦，一直在二軍，本季黃恩賜在二軍出賽25場都是後援，共投27.1局、396球，戰績0勝1敗，9次中繼成功和2次救援成功，防禦率0.99，因此備受期待。
黃恩賜過去是兄弟投手主力 近年因傷所苦
28歲的黃恩賜在2017年選秀獲兄弟第2輪指名，生涯拿下10勝6敗11次中繼成功和2次救援成功，防禦率2.39，每局被上壘率1.12。他因為受到前投手教練佛斯特影響，努力突破自己，成為兄弟先發輪值大將。
不過黃恩賜一直有傷勢問題，2020年，黃恩賜先發18場，投出9勝2敗、防禦率4.40的好成績。最快球速156公里，不過他又受到肩膀傷勢影響，去年黃恩賜都在二軍，僅出賽8場，4場先發，4場後援，2勝2敗，只有投球22.2局。
黃恩賜在兄弟2連霸時期有出賽，但是手肘、肩膀傷勢讓他投投停停，今年黃恩賜在二軍投球表現亮眼，如今以後援方式出發，也不是壞事。
中信兄弟總教練王建民表示，最近球隊一軍牛棚表現比較不穩定，黃恩賜固定在二軍出賽，並且證明自己的能力，應該要給他機會上來，目前定位是中繼投手。
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28歲的黃恩賜在2017年選秀獲兄弟第2輪指名，生涯拿下10勝6敗11次中繼成功和2次救援成功，防禦率2.39，每局被上壘率1.12。他因為受到前投手教練佛斯特影響，努力突破自己，成為兄弟先發輪值大將。
不過黃恩賜一直有傷勢問題，2020年，黃恩賜先發18場，投出9勝2敗、防禦率4.40的好成績。最快球速156公里，不過他又受到肩膀傷勢影響，去年黃恩賜都在二軍，僅出賽8場，4場先發，4場後援，2勝2敗，只有投球22.2局。
黃恩賜在兄弟2連霸時期有出賽，但是手肘、肩膀傷勢讓他投投停停，今年黃恩賜在二軍投球表現亮眼，如今以後援方式出發，也不是壞事。
中信兄弟總教練王建民表示，最近球隊一軍牛棚表現比較不穩定，黃恩賜固定在二軍出賽，並且證明自己的能力，應該要給他機會上來，目前定位是中繼投手。