黃恩賜相隔二年再重返一軍！中信兄弟牛棚異動　李振昌被下放二軍

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▲中信兄弟黃恩賜，相隔兩年再度重返一軍。（圖／兄弟提供）

黃恩賜回來了！中信兄弟今（18）日進行「2上2下」的球員異動，李振昌和陳柏均下二軍，黃恩賜和魏碩成上一軍，值得一提的是，上次黃恩賜在一軍登板已是2022年9月21日，28歲的黃恩賜在2017年選秀獲兄弟第2輪指名，不過黃恩賜一直有傷勢問題，黃恩賜在兄弟2連霸時期有出賽，但是手肘、肩膀傷勢讓他投投停停，中信兄弟總教練王建民表示，最近球隊一軍牛棚表現比較不穩定，黃恩賜固定在二軍出賽，並且證明自己的能力，應該要給他機會上來，目前定位是中繼投手。