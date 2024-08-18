生田斗真得知好友死前《自白》！暴風雪中上演恐怖大逃殺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲生田斗真（前）首度合作梁益準，主演電影《自白》探討人性。（圖／双喜）

以《賭博默示錄》系列大受歡迎的漫畫家福本伸行擔任作者，搭配《沉默的艦隊》知名漫畫大師川口開治作畫，兩位神級大師首度破天荒攜手合作，改編自同名短篇漫畫，被譽為神作的《自白》，終於千呼萬喚推出大銀幕版本！電影《自白》由山下敦弘執導，生田斗真、梁益準、奈緒主演，上演暴風雪中的大逃殺劇情，對人性猜忌的細膩描寫，意想不到的驚悚劇情和場面。《自白》是1998年的同名漫畫改編，過了這麼多年，《自白》漫畫的劇情仍然讓粉絲震驚和感到出乎意料，因此也被稱為神作。導演山下敦弘回想起最初對這部漫畫的印象：「這部被歸類於懸疑漫畫，但是它同時也充滿了福本的招牌式幽默，所以電影也會呈現人性的恐怖與滑稽。我很喜歡山姆雷米的《鬼玩人》，第一次看時我被嚇壞了，但它其實有很多搞笑的時刻，我希望我的電影也能既恐怖又好笑！」《自白》也是生田斗真和韓國性格演員梁益準的首次合作。生田斗真的角色給人「暖男」感覺，看起來事業有成，由生田斗真來演說服力十足。但觀眾會慢慢發現和懷疑這個角色不是這樣，接下來就揭開他隱藏的祕密。導演山下敦弘盛讚生田斗真用他的演技詮釋了這個複雜的角色。而梁益準在片中更是自由切換情緒，把絕望、猜忌、悲憤、瘋狂的恐怖行為精準呈現。《自白》講述，淺井（生田斗真飾）和志勇（梁益準飾）登山時遭遇暴風雪，腿部嚴重受傷的志勇要淺井拋下自己，獨自求救更有機會一人存活。在喪失意識前，志勇向淺井坦承當年意外身亡的西田紗侑里（奈緒飾）其實是他殺害的祕密。誓言不會拋棄同伴的淺井，就在快要絕望之際，一座小屋出現在他們面前，兩人僥倖存活。無意間聽到好友的自白，兩人之間開始瀰漫尷尬、不安的氣氛，原本是互相扶持的登山好友，演變成充滿猜忌與懷疑，更多驚人的祕密和殺機，都將徹底引爆。