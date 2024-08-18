吳謹言生日直播太淒涼！員工下班冷氣全關　粉絲爆氣開罵于正

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▲吳謹言生日直播沒開冷氣，老闆于正不知情。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言以《墨雨雲間》再次走紅，「復仇女王」封號當之無愧。（圖／翻攝自微博）

大陸女星吳謹言16日迎來34歲生日，她也在微博開直播與粉絲慶生，超有誠意的她還戴起金色假髮，用各種方言和粉絲互動，只是直播到一半，她突然感覺很熱，問鏡頭外的工作人員，「咱們沒開空調嗎？」工作人員回她，因為大家都下班了，所以大樓的空調也關了，讓粉絲爆氣喊話老闆于正，「怎麼不給吳姐開空調！」吳謹言過34歲生日，在社群平台開直播和粉絲互動，還用廣東話打招呼，「今天是我生日，祝我生日快樂，祝我一天比一天漂亮。」還問網友這樣發音對不對，但鏡頭外的工作人員早已笑到不行，還出聲，「別說了，求你。」吳謹言也被自己逗樂。只是直播到一半她突然感覺很熱，問鏡頭外的工作人員，「咱們沒開空調嗎？」工作人員回她，因為大家都下班了，所以大樓的空調也關了，讓粉絲爆氣喊話老闆于正，「怎麼不給吳姐開空調！」也釣出于正回應「不知道，剛剛得知，陪她過完生日就離開了。」事實上，吳謹言過去曾憑《延禧攻略》爆紅，但之後的作品都沒有什麼聲量，公司一姐地位被白鹿壓過，兩邊粉絲不時會互相開戰，于正也曾經解釋過，當初吳謹言拍完《延禧攻略》，找上門的劇本都大同小異，擔心她被定型，所以送她去上表演課，誇她性格溫婉，演戲可塑性很高，是個不用擔心的藝人。反觀白鹿的確在商業價值上更優於吳謹言，但並沒有因此偏心。今年，吳謹言和同門男星王星越合作復仇古裝劇《墨雨雲間》，再次讓觀眾看到「復仇女王」的實力，吳謹言的知名度也再次提升。