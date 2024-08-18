毒駕又逆向超速！南投男撞機車身亡　女騎士反遭判刑3月原因曝光

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南投一名黃姓男子日前毒駕上路，不料路途中因逆向超車，意外與潘姓女騎士發生碰撞，隨後黃男又失控衝撞路邊民宅送醫不治，事後調查發現，潘女在事發時違規跨越雙黃線又沒打方向燈，因此法院依過失致死罪判刑3個月。據了解，潘姓女騎士去年5月7日晚間9時許騎車準備返家時，未打方向燈逕自跨越雙黃線迴轉，恰好此時黃男開車從後方高速接近，為了閃避潘女遂逆向行駛，沒想到雙方因此發生碰撞，導致黃男失控撞向路邊民宅、身受重傷，緊急送醫宣告不治，案經調查，警方發現黃男上路前曾施用海洛因與安非他命，並以時速110公里行駛。雖潘女辯稱，黃男死亡是因為黃男超速、毒駕與跨越雙黃線等違規所致，不過法官認為，車輛變換車道需打方向燈，潘女若有預先示警讓黃男提前得知行車動向，便有迴避可能，因此依過失致死判處潘女3個月。