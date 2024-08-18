墾丁何時開始走下坡？《海角七號》曾救起觀光　形象重創關鍵曝光

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▲田中千繪與爸爸一起重返《海角七號》拍攝地點。（圖／翻攝自tonyslaboratory_2020 Instagram）

▲田中千繪曾重返《海角七號》位在墾丁的拍攝地點。（圖／翻攝自田中千繪Instagram）

▲2017年12月9日，一名遊客前往墾丁觀光，卻在墾丁大街知名的滷味攤花費高達1845元購買兩盤滷味，被外界視為當地觀光走下坡的轉折點。（圖／翻攝當事人「Lala Chuang」臉書）

擁有絕美海景的屏東墾丁國家公園，在今年暑假不但有知名店家宣布將結束營業，當地飯店住房率也相當慘澹。這也讓不少台灣人好奇，台灣最美的「國境之南」為何會走到這地步？對此，也引發一票台灣人吐露心聲：「形象都被商家搞砸了！」近期墾丁又有老店宣布即將歇業的消息，也讓PTT鄉民忍不住好奇，在自己記憶中每到假日，墾丁大街上都會充滿大量人潮，買什麼東西都要排隊等待，許多學校安排畢業旅行也都會列入當地。沒想到才過幾年，卻變成許多墾丁業者哀嘆遊客不來，不禁困惑「墾丁怎麼了？」貼文曝光後，立刻有許多台灣網友發表看法，「墾丁在海角七號之前也是快收了，結果拍出史詩作品，還吸引許多日本、香港客，但當地店家沒珍惜，坐地起價的事件太多」、「疫情時期還有回來一點，結果解封之後，日本、沖繩這麼便宜，當然飛出國阿」、「坑遊客的價格一堆，形象都被搞砸了」、「出國比去墾丁便宜，誰想當盤子」。事實上，由魏德聖導演所執導的《海角七號》，選擇到台灣最南端的恆春鎮取景，也讓恆春、墾丁的絕美海景透過電影再度映入民眾的眼裡，並在2008年上映時就締造了話題，成為台灣電影史上最賣座國產電影，捧紅了范逸臣、田中千繪，連電影裡的歌曲「國境之南」、「愛你愛到不怕死」、「野玫瑰」等歌曲，在當時也是台灣人人會唱。隨後《海角七號》也在日本、香港、南韓、中國等地上映，也獲得不錯的口碑，讓恆春、墾丁也一度吸引了許多因為電影慕名而來的遊客，讓本來一度黯淡的墾丁觀光，進入嶄新篇章。不過大量人潮的到來，也讓消費爭議越來越常發生，到了2017年，已經有許多在墾丁大街的消費爭議鬧上網路，也讓知名律師呂秋遠在2017年7月有感發文墾丁大街「特別的一致與特別的貴」，不如把錢花在出國。隨後在2017年12月9日，一名遊客前往墾丁觀光，卻在墾丁大街知名的滷味攤花費高達1845元購買兩盤滷味。她將這段經歷連同發票證據發佈在網路上，瞬間成為社會關注的焦點。此事件被許多網友視為墾丁觀光走下坡的關鍵轉折點，讓墾丁的刻板印象被定型為「貴」，對當地觀光形象造成了嚴重打擊。