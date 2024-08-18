樊振東逆轉奪金關鍵！王皓「心靈雞湯」曝光　這一金師徒等了20年

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▲樊振東拿下奧運男單金牌，完成生涯全滿貫，恩師王皓將其抱起。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運落幕，但其中的動人故事，仍吸引、且激勵著許多人。中國名將樊振東這次在桌球男單項目奪金，完成生涯大滿貫。8強戰面對張本智和，他在0：2落後的局面下，以4：3完成逆轉。當時場邊的教練王皓曾在暫停時鼓勵他重新開始，今（18）日這些對話內容也透過影片被釋出。本屆奧運世界球王楚欽意外輸給了莫雷加德（Truls Moregardh）無緣16強，之後樊振東在8強面對張本智和也陷入苦戰，前兩局都丟掉，處於被淘汰的懸崖邊緣。之後樊振東出去換了一件衣服轉換心情，恩師王皓也和他說了一些話鼓勵，他重掌旗鼓連追兩局，雖然張本後續率先聽牌，但最終樊振東完成了史詩般的逆轉，以4：3翻盤晉級。近期，該場比賽中的影片曝光，在處於0：2落後時，王皓鼓勵樊振東重新再來，對話內容也都是積極正面的。王皓當時和樊振東說：「這很正常但沒關係。」而樊振東則回：「0：2我可以的。」王皓：「可以啊，打成這樣咱們能接受，再去逆轉，非常好。」樊振東則回了：「好！」樊振東最終調整好心情，出去重新拿下這一場比賽，樊振東在這場比賽取勝之後，信心大增，之後在4強和金牌戰分別擊敗Felix Lebrun和莫雷加德，拿下奧運男單金牌，成為史上第2位完成生涯全滿貫的男子球員，在奪金時刻，王皓也興奮地抱起樊振東，展現動人師徒情節。事實上，這背後也有一個小故事，王皓當年3次參加奧運男單賽事，但都在金牌戰落敗，3次分別輸給柳承敏、馬琳、張繼科，奧運男單金牌也成為他生涯的最遺憾的一處。如今愛徒樊振東頂住壓力，在東京奧運錯失機會後，巴黎奧運成功登頂，這一金從雅典奧運到巴黎奧運等了20年，師徒倆終於一起達成了目標，相當動人。