感受高雄海洋魅力！高雄海洋派對活動在高雄港大港橋周邊登場

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▲高雄市政府海洋局舉辦高雄海洋派對活動，高雄市長陳其邁(中)歡迎民眾來高雄一起參與這場盛會，全面感受高雄的海洋魅力。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦高雄海洋派對活動，高雄市長陳其邁(右1)身披派對毛巾與民眾互動。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦高雄海洋派對活動，高雄市長陳其邁(右1)身披派對毛巾與小朋友互動。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局舉辦高雄海洋派對活動，17日晚間，在高雄港大港橋周邊登場，高雄市長陳其邁身披派對毛巾輕裝進場，他歡迎民眾來高雄一起參與這場盛會，全面感受高雄的海洋魅力，一定讓大家留下美好的暑假回憶。高雄市長陳其邁身表示，今年的海洋派對為期9天，自8月17日至25日，安排了許多有別以往的活動，更有首度來台的法國水上飛板秀Flyboard Show及水舞燈光表演，這是國際級的表演，法國團隊巧妙運用高雄港灣獨特的地理環境及美麗夜景，精心打造出專屬高雄的海、空盛會。陳其邁說，高雄海洋派對活動，除了法國水上飛板秀外，還有全新打造的氣墊親水遊具、自力造筏、遊艇展與水上活動體驗等，天天都精彩，配合大港閱冰活動，非常適合全家大小一起同樂。陳其邁走訪水花樂園的各座水上城堡，與小朋友一起同樂，也與民眾熱情合影，並現場欣賞精采絕倫的水上飛板秀，給予熱烈歡呼與掌聲，一起感受這歡樂的派對氣氛。高雄市政府海洋局局長黃登福指出，2024海洋派對活動，在暑假期間壓軸登場，推出七大沁涼活動，包括水花樂園(現場排隊)、海派遊艇展、水域遊憩活動、遊艇搭乘及船艇自駕體驗、大港造筏及水域趣味競賽等，串連陸、海、空帶領大家抓住這個暑假的尾聲，留住這夏最美好的回憶。黃登福並指出，高雄市政府致力於落實行政院所提出的「向海致敬」政策，積極推廣水域休閒活動，並延續「還河於民」等政策，將愛河水域活動延伸到港灣，持續發展海洋產業，並培植許多海洋休閒運動及產業人才，同時致力於推動各類水上浮具，如SUP和水上腳踏車等活動，期望藉此豐富市民的休閒生活，以及讓高雄港灣城市的特色展露無遺。