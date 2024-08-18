出國避柯文哲政治獻金風暴？黃國昌：見縫插針大可不必

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民眾黨主席柯文哲陷入總統大選期間政治獻金假帳疑雲。民眾黨立院黨團總召黃國昌多次強調對柯文哲的清廉有信心，不過媒體報導，黃國昌將於今（18）日出國，出席19日在美國芝加哥登場的民主黨全國代表大會（DNC）觀選代表，巧妙避開假帳案風暴。對此，黃國昌回應表示，見縫插針大可不必。黃國昌今日受訪表示，國內有很多媒體有不是基於事實的評論，其實也沒有什麼太多回應的必要，外交出訪行程不是短短幾天就能安排好，對民眾黨來講發現問題、解決問題，民眾黨上上下下都會做好自己的工作、扮演好自己的角色，外界配合特定政黨進行見縫插針的操左，大可不必。黃國昌表示，這次由外交部規劃各個訪團的代表，民進黨是5位、國民黨也是5位，民眾黨因為是小黨只分配到1位，在2個月前接到外交部通知，因為有很多行程所以有各自的分工。民主黨全國代表大會從明天持續到週四，重頭戲是周四民主黨總統被提名人、現任副總統賀錦麗會發表提名演說，白天所有的行程都由外交部安排，他手上有完整的行程，不過外交部給他們的5天行程打上「僅供團員參考」，所以他不便代替其他黨說推派的代表是誰，也不方便幫外交部宣布安排的5天行程是什麼，造成外交部不必要的困擾。