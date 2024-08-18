攜手南科助民眾高就！高雄市政府勞工局舉辦北高雄聯合徵才活動

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▲高雄市政府勞工局舉辦北高雄聯合徵才活動，求職者踴躍前往應徵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興到場為求職者加油打氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局17日，在高雄市岡山區國立岡山農工，舉辦聯合徵才活動，勞工局局長江健興與南科管理局組長蘇永富到場，為求職民眾加油打氣，吸引500人次應徵，初步媒合率達52%。高雄市政府勞工局局長江健興表示，北高雄近年隨著科技廊帶的串聯，加速發展成南台灣的科技樞紐，此次，勞工局乃與國家科學及技術委員會南科管理局合作，舉辦永續創薪、優職高雄聯合徵才活動。在活動現場，並設立高雄科學園區徵才專區，以及提供壯世代就業獎勵、婦女再就業計畫與CPAS職業適性診斷測驗的諮詢服務，以協助青年學子與市民朋友可以在地高就，成功找到適合自己的工作機會。此次活動，吸引近500名求職朋友現場面試，初步媒合率達52%，其中緯穎科技吸引最多民眾前往應徵，其他包括鴻海精密、台灣福興、奇樺科技等大廠都很受求職者青睞。江健興指出，勞工局為活化及開發勞動力，提升中高齡及婦女勞動參與，並協助推動壯世代就業促進獎勵和婦女再就業計畫，符合資格者即可領取就業獎勵，相關規定可至各就業服務站諮詢。