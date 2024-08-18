政治獻金假帳案延燒！柯文哲要黃珊珊負責善後小組　黃國昌這樣說

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲今（18）日宣布黨內4個反省措施，從今天開始啟動財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組與善後小組，並要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。民眾黨立院黨團總召黃國昌對此回應表示，柯文哲是個發現問題、解決問題的人，之前發生離譜的錯誤當然有必要要善後，把所有帳整理清楚，讓社會大眾可以明瞭。柯文哲今日上午受訪表示，黨務改革第一是建立財務監督委員會，「過去我們就有這個制度，因為捐款不管金額多小，我們都有一個完整的財務監督委員會，而且有外聘委員來檢查這些財物的支出。」發現這次總統大選怎麼沒這制度，等於是1、2個人看帳，主要工作又外包，這次問題主要在憑證交給會計師登錄，這是很大問題，自己人沒有內帳，因此未來電子化，帳目才不會亂七八糟。柯文哲表示，第二是建立長期合作的律師團，這次被傳喚，因為平常沒做準備，律師都隨便找，政黨很容易牽涉法律糾紛，故要建立長期合作的律師團隊。第三為重新建立緊急應變小組，「這次社會大眾不是懷疑柯文哲誠信，是懷疑柯文哲治國能力。」他坦言事件發生後荒腔走板，依他的慣例仍然要寫SOP。柯文哲也說，善後小組還是要黃珊珊來負責。針對柯文哲提出4點黨務改革，還要求黃珊珊善後，黃國昌今日受訪回應表示，從跟柯文哲相處到現在，他真的是一個發現問題，就面對問題、解決問題的人，總統大選期間有關競選總部報帳的事，既然之前發生一些離譜的錯誤，現在當然有必要要善後，善後不外乎把所有的帳整理的清清楚楚，讓社會大眾可以明瞭。黃國昌強調，對於民眾黨來講，認真面對錯誤，而且能夠不斷反省改進是他們的組織文化。