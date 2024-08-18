李易鬆口和六月「個性沒磨合好」就結婚　若重來一次不想生小孩

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▲李易認為和六月的個性還沒磨合好，後悔太早結婚。（圖／翻攝自YouTube 花甲少年趣旅行）

▲六月（右）、李易遭傳13年婚變，六月日前則強調有目擊證人可證實他們依然恩愛。（圖／記者陳明中攝影）

41歲男星李易和大6歲六月（蔡君茹）婚後育有1子1女，近來他上實境節目《花甲少年趣旅行》，與張文綺、包偉銘、況明潔等人到花蓮旅遊，過程中也分享對婚姻的看法，直言當初太快結婚，若重來一次不會想生小孩。李易和六月結婚13年，育有1子1女，過去他還曾帶兒子上過實境節目體驗理髮，即便兒子過程中因為手機連不上網路無法打遊戲鬧情緒，李易仍相當有耐性，也讓觀眾看到他暖爸的一面。不過近年夫妻倆屢傳出婚變，但兩人也都澄清感情依舊，李易在節目上談起婚姻，他坦言當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，重來一次的話不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」李易也鼓勵張文綺，還單身就多談戀愛，才會知道怎樣的男生適合自己，況明潔也說，一定要相信愛情。六月也曾在節目上說，李易不是她的菜，李易也說過，他有三個擇偶條件，身高不能低於164，年紀不能比他大，也不能是圈內人，但六月三樣都符合。兩人後來因緣際會約在夜店喝酒，乾到第30杯的時候，李易直接把酒潑在她高跟鞋上，到最後兩人都喝醉，直接在現場舌吻，6小時內就進行到二壘，那天結束後就沒再聯絡，半年之後再碰到，才覺得好像可以約會看看，六月笑說，「以清醒的狀態在教會約會，不到3個月他就求婚了。」