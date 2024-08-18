日圓會越來越貴！專家估年底升破140　有需求可趁拉回或擇時換匯

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日圓兌美元急升後又回貶，一度快貶到150，不過，外匯專家認為，漲多拉回修正，這很正常，但遇到月線149.8會有反壓，要再貶破155機率不會，尤其美國9月有望啟動降息，在日圓貶值3條件已有改善之下，「日圓回升已經篤定」，年底可能升破140，換日圓會越來越貴，建議有需求可趁日圓回貶或「擇時」進場換匯。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓兌美元回升已篤定，這幾年的貶勢已告段落，雖然最近回貶幅也很大，主要是之前升幅也很大，從6月底接近162一路升至141價位，一下升了快20日圓，7月以來升幅居亞洲貨幣第一。陳有忠指出，原本日圓貶值的3環境條件已改善，、首先是「利差」，原本日圓利率最低，即便日本結束負利率，開始啟動升息，但美日利差還是大，日圓又是最大融資貨幣，低利讓大家拚命借錢去做風險性投資。不過，隨著股市面臨明顯修正，再創新高很難，在投資人對股市轉趨保守下，也會減少對日圓的槓桿操作，在股市出場後，也會先把借的日圓還掉。另外，日本央行上次開會也提到，未來一年將逐步減半購債，日本債務龐大已是GDP的2.5倍以上，而且借新還債，並透過購債壓力低利率，減輕還債負擔，如今明確宣告購債減半，不再壓低利率。因此，在這3大條件改善，加上7月11日以來日本央行進場阻貶日圓，市場估計至少砸了6兆日圓，大量避險財開始回流日本，也拉抬日圓走揚，當然，這次日本央行阻貶力道比去年小卻效果，主要還有美元轉弱的幫忙，使得日本央行這次可輕而易舉成功阻貶日圓，而且升值趨勢明顯。陳有忠表示，日圓從7月下旬以來月線及季線也出現死亡交叉向下，月線在149.8、季線在155.6，日圓反彈碰到月線就有反壓，預估會在150附近盤整一陣子，但要貶到155以上機率也不大，日圓開始回升也是反應美元逐步走弱，即便短線因漲太多而回貶，一下漲20日圓，再回貶快10日圓，這很正常，拉回到152還在合理區間。陳有忠認為，日圓年底有機會升破140因此，有日幣實質需求，建議可以提早換，未來日圓會走升，換日圓會越來越貴，建議短線可趁回貶時進場換匯，像是貶到150附近就買一些，貶到152可買更多。當然，也可「擇時」換匯，在月底日圓較偏貶、新台幣偏升也是好的換匯時點。