張育成29歲生日快樂！超級低調拜託隊友「不要慶生」：怕會衰到底

富邦悍將內野手張育成今（18）日迎來29歲生日，過去長期在美國打拚的他，睽違已久在台灣慶生，不過張育成卻強制隊友「絕對不要幫忙慶生」，他也透露之前對於各種節日都沒有特別重視，直到遇見老婆後，對於各種節日都變得有儀式感。張育成被問到過去是否有生日全壘打經驗，他笑說：「不要給我壓力啦，可以打到球就好了。」
張育成過去在美國慶生 有老婆不一樣
張育成2013年高中畢業後，就前往美職打拚，從小聯盟一路努力站上夢想的大聯盟舞台，長時間的離鄉背井，讓8月18日生日在球季中的他，缺乏在台灣慶生的機會，不過今年張育成選擇返回台灣效力中職，被問到難得在台灣過生日，他說：「就像過年一樣啊！過生日還是要打球，一步一步來穩扎穩打，希望球隊一直贏球。」
張育成了解自己生日通常都在比賽，但在球隊他不希望大家慶祝，因為台灣有「逢9必衰」的習俗，張育成表示「不用慶生，因為29歲，所以強制大家不要慶生，怕會衰到底」。球隊也沒準備蛋糕。而也有球迷賽前有特別送祝福，還準備禮物，張育成說賽後會再去跟球迷拿。
張育成幾乎都是和老婆、小孩一起度過各種節日，「因為老婆喜歡過各種節日，還沒認識我老婆前，我都沒有在過節日，都在打棒球，認識老婆後，各種節日都會過，多了很多儀式感。」
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張育成2013年高中畢業後，就前往美職打拚，從小聯盟一路努力站上夢想的大聯盟舞台，長時間的離鄉背井，讓8月18日生日在球季中的他，缺乏在台灣慶生的機會，不過今年張育成選擇返回台灣效力中職，被問到難得在台灣過生日，他說：「就像過年一樣啊！過生日還是要打球，一步一步來穩扎穩打，希望球隊一直贏球。」
張育成了解自己生日通常都在比賽，但在球隊他不希望大家慶祝，因為台灣有「逢9必衰」的習俗，張育成表示「不用慶生，因為29歲，所以強制大家不要慶生，怕會衰到底」。球隊也沒準備蛋糕。而也有球迷賽前有特別送祝福，還準備禮物，張育成說賽後會再去跟球迷拿。
張育成幾乎都是和老婆、小孩一起度過各種節日，「因為老婆喜歡過各種節日，還沒認識我老婆前，我都沒有在過節日，都在打棒球，認識老婆後，各種節日都會過，多了很多儀式感。」