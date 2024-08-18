民眾黨後院失火還內鬥？小草崩潰喊：就回歸藍綠沒差！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨政治獻金爭議愈演愈烈，風波未息又傳出黨內有人希望黃珊珊離開，讓蔡壁如「班師回朝」，對此長期支持民眾黨的張喬瑜砲轟，黨中央可以一直出包，支持者卻只能ㄧ忍再忍，還不准黨員發表意見，更不滿戰狼夫婦派的人馬護航，更放話自己最後去挺民進黨也行，「第三勢力沒落，就回歸藍綠而已沒差！」對於政治獻金申報不實爭議延燒，張喬瑜表示做錯就安靜閉嘴挨打，因為就是自己內部問題，就快點把帳查清楚，沒查清楚前建議不要再開新戰場，其實就是快點查清楚後告訴大家完整脈絡就好，大家都會覺得有錯就反省檢討，真的沒關係。張喬瑜說，但從事情爆發到現在，事發第7天，ㄧ路看到的是什麼？主席說不要添亂了，結果兩夫妻還要一直發文引戰，導致事情越爆越多，真的沒完沒了，為什麼要一意孤行？為什麼要這樣ㄧ直解釋跟硬拗？弄成這樣，請問這到底是在幫主席還是在添柴火？張喬瑜也不滿表示，黨中央可以ㄧ直對外出包，而基層支持者卻只能ㄧ忍再忍，出這麼大的事，還不准黨員發表意見，更稱戰狼夫婦派的人再繼續來護航批評她沒關係，「你們越故意，我也會越故意，最後去挺民進黨也行。」最後張喬瑜嗆聲，就把所有挺柯文哲的人越推越遠，最好全都得罪光，「第三勢力沒落，就回歸藍綠而已沒差！」