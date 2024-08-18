艾成過世2年了　王瞳PO背影照「牽我的手」思念亡夫惹鼻酸

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▲王瞳走出喪夫之痛，回歸拍戲。（圖／記者陳明中攝影）

歌手艾成在2年前的8月17日墜樓身亡，昨（17）日是他逝世2年，王瞳在社群平台曬出夫妻倆牽著手的照片，用歌詞「牽我的手、我的主啊，請祢麥離開我」思念老公，讓粉絲留言安慰她，「成成一直在你身邊。」王瞳用牧師林義忠寫的歌曲《牽我的手》來思念艾成，她在IG分享艾成還在時，兩人緊緊牽著手的背影照，寫下歌詞，「牽我的手，請祢與我作伴」，雖然僅是歌詞，但不難看出她思念艾成的心。事實上，上個月28日是王瞳與艾成的結婚紀念日，她傳了一句「寶貝，週年快樂」給艾成的手機，再用艾成的手機「已讀」，讓人鼻酸。王瞳2月時出席活動時透露，前陣子她回艾成的故鄉馬來西亞古晉，與艾成的家人聚會，聊到接獲艾成噩耗那刻的心情，不免還是會哭泣，王瞳說，「因為要扒開當時的感受，我接到消息的當下還是滿痛的，但每一次的哭不是覺得自己可憐，而是越哭越感恩，要好好珍惜身邊的人。」曾經和艾成一起主持節目的胡嘉愛，見證過夫妻倆私底下甜蜜的一面，在艾成離世後，胡嘉愛某晚睡覺前，突然全身起雞皮疙瘩，眼睛閉起來就感覺從高處墜下，像在坐雲霄飛車，後來在公司跟經紀人聊起此事，胡嘉愛才發現那段期間不只是她有感應，「他也有回去看其他工作人員，有同事夢到，會感覺他有回來。」