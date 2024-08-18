臧芮萱挺孕肚首現身！養胎不長肉瞞過所有人　王傳一做1事後悔了

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▲張晏塵（左起）、王傳一、翁家明與臧芮萱，合體出席2024桃園電影節《在光裏的人》首映會。（圖／桃園電影節）

▲2024桃園電影節，台劇《在光裏的人》今日舉行首映會，主創團隊齊聚宣傳。（圖／桃園電影節）

現年34歲的「小林依晨」臧芮萱，於七夕情人節當天宣布，在6月6日與50萬訂閱人數的YouTuber「全民試車手」廖怡塵登記結婚，目前懷孕近5個月、第一胎是兒子。臧芮萱今（18）日出席2024桃園電影節《在光裏的人》首映會，也是官宣懷孕後首度公開露面，「養胎不長肉」只胖了4公斤，整個人神采奕奕，連同劇演員王傳一也是前天才得知喜訊，驚訝直呼：「也不早點跟我們講，害我一直叫妳減肥，原來是懷孕了。」台劇《在光裏的人》今日在2024桃園電影節舉行首映，導演林宏杰與製作人余政憲，率演員王傳一、翁家明、黃采儀、臧芮萱、張晏塵、游小白、蔡天嘉、張哲偉出席記者會。在劇中扮演護理師的臧芮萱，今日是她官宣結婚與懷孕後首度公開露面，王傳一打趣說：「也不早點跟我們講，害我一直叫妳減肥，原來是懷孕了！」臧芮萱反駁：「我沒有胖很多！（是誰跟妳講的？）體重計跟我講的。」王傳一飾演《在光裏的人》靈魂人物葉明憲醫師，為求真實演出，開拍前與本尊大林慈濟醫院中醫部葉明憲醫師「實習」，學習了望聞問切（中醫診病的4種方法）、太極拳、把脈與針灸；前皮膚科醫師父親王文正，千叮嚀萬囑咐王傳一不要實作針灸：「爸爸提醒我千萬不要做（施針），因為這牽扯到醫療行為。」因此劇中有施針畫面都由專業醫師「手替」演出。不過王傳一也透露，私底下他有「施針」在導演林宏杰的虎口上：「（導演）活到現在還活得好好的，應該是沒有問題。」演出瓊瑤小生走紅的翁家明，在劇中飾演林繁幸醫師，開拍前勤學傷口縫合技術：「他們給我一塊豬皮，底下有肥厚脂肪和瘦肉，三層肉要把它縫到密合！」翁家明敬佩外科醫師個人美學，直呼要將傷口縫到完美，真的不容易。翁家明被爆料，在山上拍攝約4個月期間，他會拿著自己的「黑卡」，坐在當地唯一的一家便利店裡，只要有工作人員進來買東西，他就主動把信用卡遞上去：「刷！」翁家明笑說，山上沒有餐廳，只能在便利店請客。