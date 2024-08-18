M痘變種病毒會「家庭傳播」　3族群感染易重症：致死率恐高達10%

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世界衞生組織（WHO）日前宣布M痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），衛福部疾管署副署長羅一鈞今（18）日表示，目前台灣尚未有Ib亞型病毒個案，疾管署已加強旅遊疫情建議與發佈醫界通函示警，本周四也將召開專家會議討論相關對策。羅一鈞說明，新的Ib亞型病毒傳播不限於性行為，也會家庭接觸傳播，因此感染者多為年輕人、孕婦、免疫力低等族群，目前了解Ib型病毒M痘的平均致死率為3.6％，但是幼兒、孕婦、免疫低下感染之後更容易重症，致死率可能高達10%，這些也是新病毒可透過家庭接觸傳染後的風險對象，已經被列為當地防治重點。有關M痘疫情防治，羅一鈞指出，目前疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，另口服抗病毒藥物尚有約440人份，民眾如前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，入境時如有疑似症狀，主動告知檢疫人員，符合M痘疫苗接種對象也應儘速打滿2劑。羅一鈞表示，周四將邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。疾管署說明，我國M痘疫情仍繼續升溫，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例(377例本土及22例境外移入)，其中今年累計40例(37例本土及3例境外)，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。為提醒民眾注意，疾管署表示，即日起將剛果民主共和國之旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示(Alert)」，並將該國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒之國家，包括：中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意(Watch)」。另將持續嚴密監測國際疫情趨勢，視疫情狀況滾動式調整國際旅遊疫情建議等級。