台南增1境外移入登革熱案！3旬男曾赴泰自由行　症狀、足跡一次看

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台南市新增1例境外移入登革熱病例，台南市衛生局表示，個案一名居住北區30餘歲男性，經檢驗結果確診為登革熱第三型，衛生單位已立即啟動防治機制，完成居住地、工作地及活動地等室內緊急噴霧罐化學防治及環境周邊之病媒蚊密度調查，北區區公所立即動員里鄰長及志工進行孳生源清除，後續並已規劃相關化學防治作業。台南衛生局指出，個案於8月3日至8月7日偕伴前往泰國自助旅行，8月7日返國後每日於北區工作室上班，8月11日至東區用餐，8月12日至中西區用餐，當晚出現腹瀉、發燒、肌肉痛及關節痛等症狀但自行服藥，8月13日及14日至診所看診亦無主動告知旅遊史，8月15日至北區健身房運動，8月16日出現紅疹故前往台南新樓醫院就醫，醫院予以登革熱NS1快篩陽性通報，8月17日經檢驗結果確診為登革熱第三型。台南衛生局說明，接獲通報厚已立即啟動防治機制，完成居住地、工作地及活動地等室內緊急噴霧罐化學防治及環境周邊之病媒蚊密度調查，北區區公所立即動員里鄰長及志工進行孳生源清除，後續並已規劃相關化學防治作業。登革熱防治中心主任尤天厚表示，個案雖有發燒、肌肉酸痛、皮膚疹等典型登革熱症狀，但因合併有腹瀉，以致醫師以腸胃炎來診斷，且未詢問旅遊史，錯失第一時間使用NS1快篩時機，也讓社區風險上升，在此提醒醫師提高警覺，凡符合登革熱症狀+腹瀉症狀者，均應詢問TOCC、及時篩檢及通報登革熱，以降低社區爆發本土登革熱的風險。今（2024）年境外移入確診個案四種型別都有，如不慎於社區流行，民眾感染不同型，交叉感染形成出血性登革熱風險大增。在此呼籲民眾切勿自行服藥或是忍受病症不就醫，如未即時接受妥適治療，出血性登革熱死亡率可高達20%以上，登防中心提醒市民朋友有症狀應盡速就醫，並主動告知相關旅遊史，另請醫療院所提高警覺，善加利用登革熱快篩檢驗，且加強疑似個案通報。依疾病管制署資料顯示，國內今(113)年已有173例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等東南亞國家，其確診人數已高於近5年同期，現正值暑假期間，國人海外旅遊盛行，如有前往東南亞國家旅遊規劃，請於出國前做好居家環境積水容器清除、倒置，若長時間在戶外活動時，建議塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。也籲請第一線醫師對於出現疑似症狀之就診民眾，主動詢問TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，且適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，以縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。