味全龍主辦徐總紀念日！徐生明遺孀謝榮瑤許願「不準下雨」成功

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▲今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將在11月23日起在彰化舉行，謝榮瑤透露，今年還是有韓國、日本以及香港等隊要參賽，也感謝相關單位給予協助。（圖／味全龍提供）

▲味全龍今（18）日舉行「85」徐生明教練紀念儀式，紀念永遠的「魔術師」徐生明總教練，邀請「師母」謝榮瑤女士到場。（圖／味全龍提供）

▲謝榮瑤透露，今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將在11月23日起在彰化舉行，謝榮瑤透露，今年還是有韓國、日本以及香港等隊要參賽，也感謝相關單位給予協助。（圖／味龍提供）

味全龍今（18）日舉行「85」徐生明教練紀念儀式，紀念永遠的「魔術師」徐生明總教練，邀請「師母」謝榮瑤女士到場，她表示：「昨天有警告他說『明天不能給我下雨』」，謝榮瑤透露，今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將在11月23日起在彰化舉行，謝榮瑤透露，今年還是有韓國、日本以及香港等隊要參賽，也感謝相關單位給予協助。此外，謝榮瑤每年去祭拜徐總，因為娘家是天主教信仰，