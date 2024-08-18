味全龍主辦徐總紀念日！徐生明遺孀謝榮瑤許願「不準下雨」成功

味全龍今（18）日舉行「85」徐生明教練紀念儀式，紀念永遠的「魔術師」徐生明總教練，邀請「師母」謝榮瑤女士到場，她表示：「昨天有警告他說『明天不能給我下雨』」，而徐總也真的有保佑，今天天母球場下雨雖然有飄雨，但是原則上也有大晴天現身。謝榮瑤也透露，今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將再度於彰化舉辦，歡迎大家共襄盛舉。
謝榮瑤每年都祭拜徐總 兒子被託夢
謝榮瑤說：「謝謝味全龍球團，感謝大家絞盡心思，舉辦徐總紀念日，11年來，一個不算短的日子，我真的很努力在往前走，也感謝球團一直給予協助，也感謝球迷朋友跟贊助的企業，讓我們能夠繼續辦下去比賽。」
謝榮瑤透露，今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將在11月23日起在彰化舉行，謝榮瑤透露，今年還是有韓國、日本以及香港等隊要參賽，也感謝相關單位給予協助。
而很有趣的是，謝榮瑤在前一天下雨延賽時，就跟徐總「威脅」，明天一定不能下雨，結果真的天母球場在今天就放晴，並且順利開賽，跟昨天下大雨打打停停的狀況差很大。
此外，謝榮瑤每年去祭拜徐總，因為娘家是天主教信仰，對於「拜拜」比較陌生，她說：「他有跟兒子說，媽媽收太快了」，謝榮瑤才發現自己疏忽了一些祭拜的「動作」，因此趕快請教專家，才避免有類似狀況出現。
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謝榮瑤說：「謝謝味全龍球團，感謝大家絞盡心思，舉辦徐總紀念日，11年來，一個不算短的日子，我真的很努力在往前走，也感謝球團一直給予協助，也感謝球迷朋友跟贊助的企業，讓我們能夠繼續辦下去比賽。」
謝榮瑤透露，今年第12屆徐生明盃國際少棒邀請賽，將在11月23日起在彰化舉行，謝榮瑤透露，今年還是有韓國、日本以及香港等隊要參賽，也感謝相關單位給予協助。
而很有趣的是，謝榮瑤在前一天下雨延賽時，就跟徐總「威脅」，明天一定不能下雨，結果真的天母球場在今天就放晴，並且順利開賽，跟昨天下大雨打打停停的狀況差很大。
此外，謝榮瑤每年去祭拜徐總，因為娘家是天主教信仰，對於「拜拜」比較陌生，她說：「他有跟兒子說，媽媽收太快了」，謝榮瑤才發現自己疏忽了一些祭拜的「動作」，因此趕快請教專家，才避免有類似狀況出現。