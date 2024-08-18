2000萬國光獎金怎麼花？林郁婷笑虧李洋　兩人答案「超暖心」

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2024巴黎奧運奪金的羽球男雙李洋與台灣金牌拳后林郁婷，今（18）日在台北出席VERVE品牌代言活動，開心拿出金牌合影。對於國光獎金該選擇月領、還是一次領的問題，林郁婷先是虧了一下好友李洋，笑說：「只有洋哥才有這樣的選擇障礙吧」。而兩人也分享了對於這筆獎金的使用計畫，宣示回饋社會的決心。巴黎奧運黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以7戰全勝勇奪金牌，延續奧運跨屆12連勝，達成史無前例的金牌2連霸壯舉。根據台灣的「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奧運金牌得主可以選擇一次領取2000萬台幣，或者每月領取12.5萬台幣的終生俸。被問到國光獎金如何領？李洋與林郁婷都表示會選擇月領，林郁婷還幽默表示：「我想只有洋哥（李洋）才有這樣的選擇障礙吧，因為我也是第一次領。」引起全場笑聲。來自金門的李洋，不僅可以月領12.5萬獎金，加上東京奧運金牌，月領金額達到25萬台幣，家鄉政府還加碼提供550萬的獎勵金，總計進帳達2550萬台幣，對於未來的退休生活以及教職生涯將是一筆穩定的收入。這筆豐厚的獎金該如何使用？李洋表示，他將持續回饋家鄉和社會，投入公益活動，秉持著「取之社會，用之社會」的精神，將資源投入需要的地方，也期待協助羽球基層發展。林郁婷則表示：「拿到金牌之後，希望藉由對於我的關注，可以多做公益，把這筆錢應用在回饋母校、公益，讓曾經黑暗的地方都能照得到光。」