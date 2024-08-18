超多林9萬！民眾黨薪資曝　四叉貓：隨便就有20個

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲四叉貓公布民眾黨幕僚5個月的薪資，稱超過20位都高達9萬元以上。（圖／翻攝自四叉貓劉宇臉書）

民眾黨政治獻金爭議延燒，也讓網紅四叉貓通告滿檔，讓不少小草狠酸記得報稅，對此四叉貓今（18）日貼出民眾黨幕僚薪資，稱一堆月薪10幾萬以上，隨便拉前20位都超過林9萬（指林飛帆），其中以黨團主任陳智菡約20萬4800元為最多，籲小草不監督這些政治幕僚選這麼爛還能領這麼多，反而來質疑他為了買新手機努力上通告的小老百姓。四叉貓近日因柯文哲通告滿滿，卻遭小草反酸賺那麼大記得報稅，讓他大呼自己沒有賺這麼多，更秀出監察院資料，民眾黨一堆月薪10幾萬以上的幕僚，隨便拉前20個都超過林9萬，其中以黨團主任陳智菡約20萬4800元為最多。四叉貓說，小草不去監督這些政治幕僚，選最爛竟然還能領那麼多，反而來質疑他為了買新手機努力上通告的小老百姓，而這波自己能賺多少取決於柯文哲要燒多久，扣掉車費成本，自己一個月要上滿70個小時通告，才能像陳智菡月入20萬。四叉貓也解釋，政論節目錄影前，來賓的桌上會放一張勞報單和一個信封，勞報單只要簽名和填寫身分證字號，剩下都會幫忙寫好，信封裡面會裝錢，只要有到場底薪3000元，來賓如果會錄到第2個小時就是6000元，填寫勞報單之後電視台會幫忙報稅，「小草們不用擔心好嘛。」至於資料上沒有副秘書長許甫，四叉貓補充，許甫是掛在民眾黨中央黨部，所以年底才能查，去年剛到職月薪為12萬元。